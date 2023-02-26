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Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play - РИА Новости, 26.02.2023
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Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play
Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play - РИА Новости, 26.02.2023
Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play
Приложение для сервиса бесконтактной оплаты от МТС-банка "МТС Pay" больше не доступно в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play, выяснил... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:01
2023-02-26T13:01
экономика
великобритания
сша
google
мтс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Приложение для сервиса бесконтактной оплаты от МТС-банка "МТС Pay" больше не доступно в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play, выяснил корреспондент РИА Новости. В начале февраля МТС-банк запустил сервис, который позволяет клиентам бесконтактно расплачиваться за покупки при помощи NFC-наклейки на смартфон. Сервис доступен клиентам других операторов и российских банков. Сервис включает в себя мобильное приложение "MTC Pay", где можно авторизоваться и добавлять карты МИР для оплаты, и внешний NFC-модуль – "Pay Tag", который крепится на чехле телефона или самом устройстве. Ранее в субботу приложение МТС-банка для физлиц пропало из магазинов AppStore и Google Play. В пятницу МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. Ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Кроме того, МТС-банк попал под санкции Великобритании. Комментируя это, в банке заявили, что активов в этой стране у банка нет и он продолжает работать в нормальном режиме.
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экономика, великобритания, сша, google, мтс, санкции в отношении россии
Экономика, Великобритания, США, Google, МТС, Санкции в отношении России
13:01 26.02.2023
 
Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play

Приложение бесконтактной оплаты "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании МТС
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска на офисе компании МТС . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Приложение для сервиса бесконтактной оплаты от МТС-банка "МТС Pay" больше не доступно в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play, выяснил корреспондент РИА Новости.
В начале февраля МТС-банк запустил сервис, который позволяет клиентам бесконтактно расплачиваться за покупки при помощи NFC-наклейки на смартфон. Сервис доступен клиентам других операторов и российских банков. Сервис включает в себя мобильное приложение "MTC Pay", где можно авторизоваться и добавлять карты МИР для оплаты, и внешний NFC-модуль – "Pay Tag", который крепится на чехле телефона или самом устройстве.
Ранее в субботу приложение МТС-банка для физлиц пропало из магазинов AppStore и Google Play. В пятницу МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. Ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
Кроме того, МТС-банк попал под санкции Великобритании. Комментируя это, в банке заявили, что активов в этой стране у банка нет и он продолжает работать в нормальном режиме.
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