https://ria.ru/20230226/mts-1854398312.html

Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play

Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play - РИА Новости, 26.02.2023

Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play

Приложение для сервиса бесконтактной оплаты от МТС-банка "МТС Pay" больше не доступно в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play, выяснил... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:01

2023-02-26T13:01

2023-02-26T13:01

экономика

великобритания

сша

google

мтс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Приложение для сервиса бесконтактной оплаты от МТС-банка "МТС Pay" больше не доступно в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play, выяснил корреспондент РИА Новости. В начале февраля МТС-банк запустил сервис, который позволяет клиентам бесконтактно расплачиваться за покупки при помощи NFC-наклейки на смартфон. Сервис доступен клиентам других операторов и российских банков. Сервис включает в себя мобильное приложение "MTC Pay", где можно авторизоваться и добавлять карты МИР для оплаты, и внешний NFC-модуль – "Pay Tag", который крепится на чехле телефона или самом устройстве. Ранее в субботу приложение МТС-банка для физлиц пропало из магазинов AppStore и Google Play. В пятницу МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. Ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. Кроме того, МТС-банк попал под санкции Великобритании. Комментируя это, в банке заявили, что активов в этой стране у банка нет и он продолжает работать в нормальном режиме.

https://ria.ru/20230215/igry-1852101191.html

великобритания

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, великобритания, сша, google, мтс, санкции в отношении россии