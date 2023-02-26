https://ria.ru/20230226/mir-1854377547.html
Борьба за многополярный мир возобладает, заявил Путин
Борьба за многополярный мир возобладает, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023
Борьба за многополярный мир возобладает, заявил Путин
Борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:34
2023-02-26T10:34
2023-02-26T10:34
россия
владимир путин
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1" "И в конечном итоге, такая позиция - борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, ни сколько в этом не сомневаюсь, возобладает", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Борьба за многополярный мир возобладает, заявил Путин
Путин: борьба за многополярный мир и уважение каждого на международной арене возобладает