https://ria.ru/20230226/mir-1854377547.html

Борьба за многополярный мир возобладает, заявил Путин

Борьба за многополярный мир возобладает, заявил Путин - РИА Новости, 26.02.2023

Борьба за многополярный мир возобладает, заявил Путин

Борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:34

2023-02-26T10:34

2023-02-26T10:34

россия

владимир путин

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене возобладает, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1" "И в конечном итоге, такая позиция - борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, ни сколько в этом не сомневаюсь, возобладает", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230226/pobeda-1854377379.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, павел зарубин, в мире