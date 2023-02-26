Рейтинг@Mail.ru
Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/marinka-1854357948.html
Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении
Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении - РИА Новости, 26.02.2023
Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении
Российские военные значительно продвинулись на Марьинском направлении. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T06:10
2023-02-26T09:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854368240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b734132ec1a0459bb092b9b6417e48bc.jpg
ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Российские военные значительно продвинулись на Марьинском направлении.В распоряжении РИА Новости оказалось видео штурма одного из украинских опорных пунктов, во время которого разведгруппа столкнулась с сопротивлением. Из четырех бойцов ВСУ пытался отбиваться лишь один, которым оказался наемником из Грузии. Как только он получил смертельное ранение, трое украинских военных сразу же сдались в плен, даже не пытаясь оказать помощь своему сослуживцу. В этот день Вооруженным силам России удалось продвинуться на Марьинском направлении примерно на километр, что крайне важно для освобождения города.Марьинка — пригород Донецка, находящийся в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 февраля сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.Рядом с этим населенным пунктом располагается Новомихайловка, открывающая северные окраины города Угледара.
https://ria.ru/20230225/punkty-1854268743.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Штурм украинского опорного пункта на Марьинском направлении
В результате удачных наступательных действий подразделения российских войск значительно продвинулись на Марьинском направлении, ставя под угрозу оборону украинских формирований на юго-западной окраине Марьинки в ДНР. В распоряжении РИА Новости оказалось видео штурма одного из украинских опорных пунктов.
2023-02-26T06:10
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854368240_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c3aae32b14a8f3051e2cbdf3910b3deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы РФ
06:10 26.02.2023 (обновлено: 09:15 26.02.2023)
 
Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении

Подразделения ВС России продвинулись на Марьинском направлении, взяв опорный пункт

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Российские военные значительно продвинулись на Марьинском направлении.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео штурма одного из украинских опорных пунктов, во время которого разведгруппа столкнулась с сопротивлением. Из четырех бойцов ВСУ пытался отбиваться лишь один, которым оказался наемником из Грузии. Как только он получил смертельное ранение, трое украинских военных сразу же сдались в плен, даже не пытаясь оказать помощь своему сослуживцу.
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 13:53Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций
В этот день Вооруженным силам России удалось продвинуться на Марьинском направлении примерно на километр, что крайне важно для освобождения города.
Марьинка — пригород Донецка, находящийся в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 февраля сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.
Рядом с этим населенным пунктом располагается Новомихайловка, открывающая северные окраины города Угледара.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала