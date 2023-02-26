https://ria.ru/20230226/marinka-1854357948.html

Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении

Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении - РИА Новости, 26.02.2023

Российские военные взяли опорный пункт противника на Марьинском направлении

Российские военные значительно продвинулись на Марьинском направлении. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T06:10

2023-02-26T06:10

2023-02-26T09:15

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Российские военные значительно продвинулись на Марьинском направлении.В распоряжении РИА Новости оказалось видео штурма одного из украинских опорных пунктов, во время которого разведгруппа столкнулась с сопротивлением. Из четырех бойцов ВСУ пытался отбиваться лишь один, которым оказался наемником из Грузии. Как только он получил смертельное ранение, трое украинских военных сразу же сдались в плен, даже не пытаясь оказать помощь своему сослуживцу. В этот день Вооруженным силам России удалось продвинуться на Марьинском направлении примерно на километр, что крайне важно для освобождения города.Марьинка — пригород Донецка, находящийся в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 14 февраля сообщил, что бои идут в западной части Марьинки.Рядом с этим населенным пунктом располагается Новомихайловка, открывающая северные окраины города Угледара.

https://ria.ru/20230225/punkty-1854268743.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Штурм украинского опорного пункта на Марьинском направлении В результате удачных наступательных действий подразделения российских войск значительно продвинулись на Марьинском направлении, ставя под угрозу оборону украинских формирований на юго-западной окраине Марьинки в ДНР. В распоряжении РИА Новости оказалось видео штурма одного из украинских опорных пунктов. 2023-02-26T06:10 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф