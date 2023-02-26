https://ria.ru/20230226/kukla-1854412935.html
В Липецкой области сожгли куклу Хагги Вагги
В Липецкой области сожгли куклу Хагги Вагги - РИА Новости, 26.02.2023
В Липецкой области сожгли куклу Хагги Вагги
Огромную куклу Хагги Вагги, которая символизировала чучело Масленицы, сожгли в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:04
2023-02-26T15:04
2023-02-26T16:34
липецкая область
российский экологический оператор
масленица
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ВОРОНЕЖ, 26 фев — РИА Новости. Огромную куклу Хагги Вагги, которая символизировала чучело Масленицы, сожгли в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области, рассказала РИА Новости арт-директор парка Юлия Мякотных.В археологическом парке "Аргамач" в субботу праздновали Масленицу и по традиции сжигали чучело."За два месяца до мероприятия мы выложили пост и спросили у людей, кого будем сжигать в этом году. Большинство написали — Хагги Вагги. Предлагали еще Саурона сжечь, его сподвижников и многих других, но Хагги Вагги выиграл. Мы коллективом посовещались и решили, что действительно стоит сжечь Хагги Вагги с учетом того, что в нем было обнаружено много гадости, химии и вообще говорят, что его нужно запретить на территории России", — рассказала арт-директор парка.По традиции, которая сложилась в парке, на Масленицу сжигают злого персонажа из книг, фильмов или даже из актуальной повестки. Кукла этого персонажа олицетворяет чучело Масленицы. "В прошлом году мы сжигали Карнажа из "Человека-паука". В позапрошлом году мы сжигали COVID. Это потому, что ковид действительно всех замучил и из-за него у нас не было одной Масленицы. Ранее мы сжигали Белого Ходока из "Игры престолов", Лорда Волан-де-Морта из "Гарри Поттера", Холодную королеву из "Хроник Нарнии", — добавила она. Хагги Вагги — персонаж видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор. После выхода игры игрушки "Хагги Вагги" стали популярны среди детей, но из-за внешнего вида в Госдуме предлагали запретить их закупать в детские сады. Кроме того, Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" превышения по содержанию фенола. Эксперты предупредили, что при регулярном контакте с такой токсичной игрушкой ребенок может стать сонливым и страдать от головокружения. Руководство Российского экологического оператора сообщало, что игрушки "Хагги Вагги" могут попасть под экологическое регулирование.
https://ria.ru/20221228/khaggi-1841949418.html
https://ria.ru/20221118/tsirk-1832584540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, российский экологический оператор, масленица
Липецкая область, Российский экологический оператор, Масленица
15:04 26.02.2023 (обновлено: 16:34 26.02.2023)
В Липецкой области сожгли куклу Хагги Вагги
В Липецкой области сожгли куклу Хагги Вагги, символизировавшую чучело Масленицы
ВОРОНЕЖ, 26 фев — РИА Новости. Огромную куклу Хагги Вагги, которая символизировала чучело Масленицы, сожгли в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области, рассказала РИА Новости арт-директор парка Юлия Мякотных.
В археологическом парке "Аргамач" в субботу праздновали Масленицу и по традиции сжигали чучело.
"За два месяца до мероприятия мы выложили пост и спросили у людей, кого будем сжигать в этом году. Большинство написали — Хагги Вагги. Предлагали еще Саурона сжечь, его сподвижников и многих других, но Хагги Вагги выиграл. Мы коллективом посовещались и решили, что действительно стоит сжечь Хагги Вагги с учетом того, что в нем было обнаружено много гадости, химии и вообще говорят, что его нужно запретить на территории России", — рассказала арт-директор парка.
По традиции, которая сложилась в парке, на Масленицу сжигают злого персонажа из книг, фильмов или даже из актуальной повестки. Кукла этого персонажа олицетворяет чучело Масленицы.
"В прошлом году мы сжигали Карнажа из "Человека-паука". В позапрошлом году мы сжигали COVID. Это потому, что ковид действительно всех замучил и из-за него у нас не было одной Масленицы. Ранее мы сжигали Белого Ходока из "Игры престолов", Лорда Волан-де-Морта из "Гарри Поттера
", Холодную королеву из "Хроник Нарнии", — добавила она.
Хагги Вагги — персонаж видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор. После выхода игры игрушки "Хагги Вагги" стали популярны среди детей, но из-за внешнего вида в Госдуме
предлагали запретить их закупать в детские сады. Кроме того, Роскачество
обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" превышения по содержанию фенола. Эксперты предупредили, что при регулярном контакте с такой токсичной игрушкой ребенок может стать сонливым и страдать от головокружения. Руководство Российского экологического оператора
сообщало, что игрушки "Хагги Вагги" могут попасть под экологическое регулирование.