https://ria.ru/20230226/krym-1854461393.html

В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем

В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем - РИА Новости, 26.02.2023

В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем

Американские власти полагают, что вопрос принадлежности Крыма можно пересмотреть в будущем, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T21:56

2023-02-26T21:56

2023-02-26T23:47

в мире

россия

джейк салливан

оон

сша

украина

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843727628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd6de25b007c8528effae3da8083e870.jpg

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американские власти полагают, что вопрос принадлежности Крыма можно пересмотреть в будущем, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News. При этом Салливан подчеркнул, что сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США. По его словам, эти успехи в конечном счете должны позволить "полностью восстановить территориальную целостность Украины". Комментируя возможное участие Вашингтона в обсуждении статуса Крыма, он отметил, что Соединенные Штаты не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны. После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230226/krym-1854432842.html

https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854387583.html

россия

сша

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джейк салливан, оон, сша, украина, республика крым