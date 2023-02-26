21:56 26.02.2023 (обновлено: 23:47 26.02.2023)
В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем
Белый дом допустил пересмотр вопроса о принадлежности Крыма, несмотря на позицию России
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американские власти полагают, что вопрос принадлежности Крыма можно пересмотреть в будущем, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.
"Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", — сказал он.
При этом Салливан подчеркнул, что сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США. По его словам, эти успехи в конечном счете должны позволить "полностью восстановить территориальную целостность Украины".
Комментируя возможное участие Вашингтона в обсуждении статуса Крыма, он отметил, что Соединенные Штаты не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны.
После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".