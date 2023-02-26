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В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем - РИА Новости, 26.02.2023
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В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем
В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем - РИА Новости, 26.02.2023
В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем
Американские власти полагают, что вопрос принадлежности Крыма можно пересмотреть в будущем, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T21:56
2023-02-26T23:47
в мире
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американские власти полагают, что вопрос принадлежности Крыма можно пересмотреть в будущем, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News. При этом Салливан подчеркнул, что сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США. По его словам, эти успехи в конечном счете должны позволить "полностью восстановить территориальную целостность Украины". Комментируя возможное участие Вашингтона в обсуждении статуса Крыма, он отметил, что Соединенные Штаты не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны. После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230226/krym-1854432842.html
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в мире, россия, джейк салливан, оон, сша, украина, республика крым
В мире, Россия, Джейк Салливан, ООН, США, Украина, Республика Крым
21:56 26.02.2023 (обновлено: 23:47 26.02.2023)
 
В Белом доме допустили пересмотр вопроса о принадлежности Крыма в будущем

Белый дом допустил пересмотр вопроса о принадлежности Крыма, несмотря на позицию России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американские власти полагают, что вопрос принадлежности Крыма можно пересмотреть в будущем, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News.
"Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", — сказал он.
При этом Салливан подчеркнул, что сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимуществ на поле боя при поддержке США. По его словам, эти успехи в конечном счете должны позволить "полностью восстановить территориальную целостность Украины".
Комментируя возможное участие Вашингтона в обсуждении статуса Крыма, он отметил, что Соединенные Штаты не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны.
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После начала спецоперации киевский режим не раз говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
На полуострове такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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