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Белый дом высказался о поддержке Киева в решении вопроса о захвате Крыма - РИА Новости, 26.02.2023
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Белый дом высказался о поддержке Киева в решении вопроса о захвате Крыма
Белый дом высказался о поддержке Киева в решении вопроса о захвате Крыма - РИА Новости, 26.02.2023
Белый дом высказался о поддержке Киева в решении вопроса о захвате Крыма
Украине с учетом поддержки США предстоит решить вопрос о необходимости "захвата" Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T19:52
2023-02-26T19:52
россия
украина
нато
джейк салливан
сша
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Украине с учетом поддержки США предстоит решить вопрос о необходимости "захвата" Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, несмотря на то, что Москва считает вопрос Крыма полностью закрытым. Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения "побед на поле боя" в "дипломатические преимущества". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, нато, джейк салливан, сша, в мире
Россия, Украина, НАТО, Джейк Салливан, США, В мире
19:52 26.02.2023
 
Белый дом высказался о поддержке Киева в решении вопроса о захвате Крыма

Белый дом заявил, что Киев решит вопрос о необходимости "захвата" Крыма при поддержке США

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Украине с учетом поддержки США предстоит решить вопрос о необходимости "захвата" Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, несмотря на то, что Москва считает вопрос Крыма полностью закрытым.
"То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов", - ответил Салливан на вопрос CNN о том, требуется ли Украине для победы "захват" Крыма при поддержке США.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения "побед на поле боя" в "дипломатические преимущества".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги
 
РоссияУкраинаНАТОДжейк СалливанСШАВ мире
 
 
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