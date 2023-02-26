https://ria.ru/20230226/krym-1854432842.html

В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги

В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги - РИА Новости, 26.02.2023

В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец посоветовал киевским властям вместо заявлений о наступлении на Россию готовить флагштоки в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:35

2023-02-26T17:35

2023-02-26T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец посоветовал киевским властям вместо заявлений о наступлении на Россию готовить флагштоки в Киеве под российские триколоры. Ранее заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что украинские войска весной будут готовы к контрнаступлению. Среди целей наступления он назвал стремление "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России" и взятие под контроль всех бывших регионов Украины, включая Крым. "Пусть лучше готовят флагштоки. Когда российский флаг будет развиваться над Киевом и Львовом, то все инициаторы агрессии в отношении России сядут на скамью подсудимых. Их ждет неминуемый военный трибунал", - сказал РИА Новости Чегринец. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230226/krym-1854412055.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, киев, украина, владимир путин, роман чегринец, оон