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В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги - РИА Новости, 26.02.2023
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В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги
В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги - РИА Новости, 26.02.2023
В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец посоветовал киевским властям вместо заявлений о наступлении на Россию готовить флагштоки в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:35
2023-02-26T17:35
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
роман чегринец
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец посоветовал киевским властям вместо заявлений о наступлении на Россию готовить флагштоки в Киеве под российские триколоры. Ранее заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что украинские войска весной будут готовы к контрнаступлению. Среди целей наступления он назвал стремление "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России" и взятие под контроль всех бывших регионов Украины, включая Крым. "Пусть лучше готовят флагштоки. Когда российский флаг будет развиваться над Киевом и Львовом, то все инициаторы агрессии в отношении России сядут на скамью подсудимых. Их ждет неминуемый военный трибунал", - сказал РИА Новости Чегринец. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, роман чегринец, оон
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Роман Чегринец, ООН
17:35 26.02.2023
 
В Крыму посоветовали Киеву готовить флагштоки под российские флаги

В Крыму посоветовали украинским властям готовить флагштоки под российские флаги

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец посоветовал киевским властям вместо заявлений о наступлении на Россию готовить флагштоки в Киеве под российские триколоры.
Ранее заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что украинские войска весной будут готовы к контрнаступлению. Среди целей наступления он назвал стремление "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России" и взятие под контроль всех бывших регионов Украины, включая Крым.
"Пусть лучше готовят флагштоки. Когда российский флаг будет развиваться над Киевом и Львовом, то все инициаторы агрессии в отношении России сядут на скамью подсудимых. Их ждет неминуемый военный трибунал", - сказал РИА Новости Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 14:59
Возвращение Крыма установит мир на Украине, утверждает Зеленский
 
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