Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов
Глава парламента Крыма Константинов: полуостров обеспечен запасами воды, дефицита нет
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым сполна накопил запасы воды, дефицита в регионе нет, заявил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
"Водой республика обеспечена. Сегодня запасы воды в наших водохранилищах составляют 240 миллионов кубических метров, тогда как в год Крым потребляет 140 кубических метров. Кроме того, у нас более 40 миллионов кубических метров запасов воды в снеге", - сказал Константинов.
Кроме того, по его словам, разблокирование Северо-Крымского канала позволило открыть дополнительную возможность для развития сельского хозяйства и возрождения рисоводства в регионе.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.
Ровно год назад, 26 февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.