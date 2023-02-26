https://ria.ru/20230226/krym-1854385667.html

Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов

Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов - РИА Новости, 26.02.2023

Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов

Крым сполна накопил запасы воды, дефицита в регионе нет, заявил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T11:37

2023-02-26T11:37

2023-02-26T11:37

украина

симферополь

херсонская область

владимир константинов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым сполна накопил запасы воды, дефицита в регионе нет, заявил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. "Водой республика обеспечена. Сегодня запасы воды в наших водохранилищах составляют 240 миллионов кубических метров, тогда как в год Крым потребляет 140 кубических метров. Кроме того, у нас более 40 миллионов кубических метров запасов воды в снеге", - сказал Константинов. Кроме того, по его словам, разблокирование Северо-Крымского канала позволило открыть дополнительную возможность для развития сельского хозяйства и возрождения рисоводства в регионе. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Ровно год назад, 26 февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.

https://ria.ru/20230226/vodokhranilische-1854365312.html

https://ria.ru/20230226/krym-1854362088.html

украина

симферополь

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, симферополь, херсонская область , владимир константинов, общество