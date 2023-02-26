Рейтинг@Mail.ru
Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/krym-1854385667.html
Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов
Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов - РИА Новости, 26.02.2023
Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов
Крым сполна накопил запасы воды, дефицита в регионе нет, заявил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:37
2023-02-26T11:37
украина
симферополь
херсонская область
владимир константинов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым сполна накопил запасы воды, дефицита в регионе нет, заявил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. "Водой республика обеспечена. Сегодня запасы воды в наших водохранилищах составляют 240 миллионов кубических метров, тогда как в год Крым потребляет 140 кубических метров. Кроме того, у нас более 40 миллионов кубических метров запасов воды в снеге", - сказал Константинов. Кроме того, по его словам, разблокирование Северо-Крымского канала позволило открыть дополнительную возможность для развития сельского хозяйства и возрождения рисоводства в регионе. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Ровно год назад, 26 февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.
https://ria.ru/20230226/vodokhranilische-1854365312.html
https://ria.ru/20230226/krym-1854362088.html
украина
симферополь
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_71c3a2b109f9fd8a8e866578416295b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, симферополь, херсонская область , владимир константинов, общество
Украина, Симферополь, Херсонская область , Владимир Константинов, Общество
11:37 26.02.2023
 
Крым полностью обеспечен запасами воды, заявил Константинов

Глава парламента Крыма Константинов: полуостров обеспечен запасами воды, дефицита нет

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Крым сполна накопил запасы воды, дефицита в регионе нет, заявил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов.
"Водой республика обеспечена. Сегодня запасы воды в наших водохранилищах составляют 240 миллионов кубических метров, тогда как в год Крым потребляет 140 кубических метров. Кроме того, у нас более 40 миллионов кубических метров запасов воды в снеге", - сказал Константинов.
Прохожие на зимней набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 08:38
Глава Крыма сообщил о планах постройки нового водохранилища
Кроме того, по его словам, разблокирование Северо-Крымского канала позволило открыть дополнительную возможность для развития сельского хозяйства и возрождения рисоводства в регионе.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.
Ровно год назад, 26 февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 08:05
Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым
 
УкраинаСимферопольХерсонская областьВладимир КонстантиновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала