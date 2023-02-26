https://ria.ru/20230226/krym-1854362088.html

Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым

Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым - РИА Новости, 26.02.2023

Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым

Рисков перекрытия украинскими властями канала для подачи воды в Крым нет, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:05

2023-02-26T08:05

2023-02-26T08:05

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херсонская область

киев

украина

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Рисков перекрытия украинскими властями канала для подачи воды в Крым нет, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Двадцать шестого февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым. "С точки зрения воды - перекрыть они (украинские власти) ее не смогут. Поэтому угрозы потери воды нет никакой, уровень (воды) не упадет. Для мелиорации никаких рисков не вижу, все по плану", - сказал журналистам Аксенов. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, и вода вновь стала поступать на полуостров.

https://ria.ru/20230225/zakhvat-1854274671.html

https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854250092.html

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , киев, украина, сергей аксенов (политик)