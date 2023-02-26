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Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым - РИА Новости, 26.02.2023
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Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым
Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым - РИА Новости, 26.02.2023
Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым
Рисков перекрытия украинскими властями канала для подачи воды в Крым нет, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:05
2023-02-26T08:05
в мире
херсонская область
киев
украина
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Рисков перекрытия украинскими властями канала для подачи воды в Крым нет, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Двадцать шестого февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым. "С точки зрения воды - перекрыть они (украинские власти) ее не смогут. Поэтому угрозы потери воды нет никакой, уровень (воды) не упадет. Для мелиорации никаких рисков не вижу, все по плану", - сказал журналистам Аксенов. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, и вода вновь стала поступать на полуостров.
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в мире, херсонская область , киев, украина, сергей аксенов (политик)
В мире, Херсонская область , Киев, Украина, Сергей Аксенов (политик)
08:05 26.02.2023
 
Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды в Крым

Глава Крыма Аксенов не видит рисков перекрытия Киевом канала для подачи воды на полуостров

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Рисков перекрытия украинскими властями канала для подачи воды в Крым нет, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Двадцать шестого февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 14:23
В Госдуме предположили, кому адресовались слова Зеленского о захвате Крыма
"С точки зрения воды - перекрыть они (украинские власти) ее не смогут. Поэтому угрозы потери воды нет никакой, уровень (воды) не упадет. Для мелиорации никаких рисков не вижу, все по плану", - сказал журналистам Аксенов.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. В ходе спецоперации российские военные разблокировали в Херсонской области Северо-Крымский канал, и вода вновь стала поступать на полуостров.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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В миреХерсонская областьКиевУкраинаСергей Аксенов (политик)
 
 
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