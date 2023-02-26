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Борисов призвал бороться с космическим мусором - РИА Новости, 26.02.2023
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Борисов призвал бороться с космическим мусором
Борисов призвал бороться с космическим мусором - РИА Новости, 26.02.2023
Борисов призвал бороться с космическим мусором
Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить космические аппараты на орбите,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:32
2023-02-26T11:32
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить космические аппараты на орбите, высказал мнение глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире "России 24". В декабре прошлого года произошла авария на российском корабле "Союз МС-22", который был повреждён микрометеороидом, пробившем его систему охлаждения. "Для мировой космонавтики это серьёзный звоночек. Я думаю, что и всему международному сообществу необходимо будет серьезно подумать, и, может быть, объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз", - сказал Борисов. Он напомнил, что Россия имеет наработки в этой области, в частности, существует программа "Млечный путь", которая призвана наблюдать за опасными объектами и прогнозировать сближение с ними, а при необходимости осуществлять маневры уклонения.
https://ria.ru/20230119/kosmos-1845918198.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
11:32 26.02.2023
 
Борисов призвал бороться с космическим мусором

Глава "Роскосмоса" Борисов призвал объединить усилия мира для борьбы с космическим мусором

© Depositphotos.com / JohanSwanepoelКосмический мусор
Космический мусор - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Depositphotos.com / JohanSwanepoel
Космический мусор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить космические аппараты на орбите, высказал мнение глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире "России 24".
В декабре прошлого года произошла авария на российском корабле "Союз МС-22", который был повреждён микрометеороидом, пробившем его систему охлаждения.
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"Для мировой космонавтики это серьёзный звоночек. Я думаю, что и всему международному сообществу необходимо будет серьезно подумать, и, может быть, объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз", - сказал Борисов.
Он напомнил, что Россия имеет наработки в этой области, в частности, существует программа "Млечный путь", которая призвана наблюдать за опасными объектами и прогнозировать сближение с ними, а при необходимости осуществлять маневры уклонения.
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