https://ria.ru/20230226/kosmos-1854384701.html
Борисов призвал бороться с космическим мусором
Борисов призвал бороться с космическим мусором - РИА Новости, 26.02.2023
Борисов призвал бороться с космическим мусором
Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить космические аппараты на орбите,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:32
2023-02-26T11:32
2023-02-26T11:32
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152070/94/1520709420_0:108:1036:691_1920x0_80_0_0_1835b88f9025fe011742503f48631390.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить космические аппараты на орбите, высказал мнение глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире "России 24". В декабре прошлого года произошла авария на российском корабле "Союз МС-22", который был повреждён микрометеороидом, пробившем его систему охлаждения. "Для мировой космонавтики это серьёзный звоночек. Я думаю, что и всему международному сообществу необходимо будет серьезно подумать, и, может быть, объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз", - сказал Борисов. Он напомнил, что Россия имеет наработки в этой области, в частности, существует программа "Млечный путь", которая призвана наблюдать за опасными объектами и прогнозировать сближение с ними, а при необходимости осуществлять маневры уклонения.
https://ria.ru/20230119/kosmos-1845918198.html
https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152070/94/1520709420_115:0:1036:691_1920x0_80_0_0_e2398be493838cd5c03ecb8139c13382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Борисов призвал бороться с космическим мусором
Глава "Роскосмоса" Борисов призвал объединить усилия мира для борьбы с космическим мусором