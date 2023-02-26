https://ria.ru/20230226/kosmos-1854384701.html

Борисов призвал бороться с космическим мусором

Борисов призвал бороться с космическим мусором - РИА Новости, 26.02.2023

Борисов призвал бороться с космическим мусором

Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить космические аппараты на орбите,... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T11:32

2023-02-26T11:32

2023-02-26T11:32

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить космические аппараты на орбите, высказал мнение глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире "России 24". В декабре прошлого года произошла авария на российском корабле "Союз МС-22", который был повреждён микрометеороидом, пробившем его систему охлаждения. "Для мировой космонавтики это серьёзный звоночек. Я думаю, что и всему международному сообществу необходимо будет серьезно подумать, и, может быть, объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз", - сказал Борисов. Он напомнил, что Россия имеет наработки в этой области, в частности, существует программа "Млечный путь", которая призвана наблюдать за опасными объектами и прогнозировать сближение с ними, а при необходимости осуществлять маневры уклонения.

https://ria.ru/20230119/kosmos-1845918198.html

https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос