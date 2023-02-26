https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html

Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте

Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте - РИА Новости, 26.02.2023

Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте

Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, в распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона военнослужащего ВСУ, воевавшего в Артемовске... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:14

2023-02-26T12:14

2023-02-26T14:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

артемовск

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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 фев — РИА Новости. Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, в распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона военнослужащего ВСУ, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами "Группы Вагнера". В ролике украинский солдат сидит в маленькой железной клетке. Из повествования за кадром понятно, что таким образом бойца наказали за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате которого он едва не умер. В октябре в интервью РИА Новости освобожденный из украинского плена боец ЛНР сообщал, что украинские силовики после первичного допроса держали российских военных в уличной клетке.

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854384317.html

украина

артемовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Наказание по-украински. ВСУ сажают в клетки своих бойцов Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы "Вагнер". 2023-02-26T12:14 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, артемовск