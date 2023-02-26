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Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте - РИА Новости, 26.02.2023
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, в распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона военнослужащего ВСУ, воевавшего в Артемовске... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:14
2023-02-26T14:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 фев — РИА Новости. Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, в распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона военнослужащего ВСУ, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами "Группы Вагнера". В ролике украинский солдат сидит в маленькой железной клетке. Из повествования за кадром понятно, что таким образом бойца наказали за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате которого он едва не умер. В октябре в интервью РИА Новости освобожденный из украинского плена боец ЛНР сообщал, что украинские силовики после первичного допроса держали российских военных в уличной клетке.
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Наказание по-украински. ВСУ сажают в клетки своих бойцов
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы "Вагнер".
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вооруженные силы украины, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Артемовск
12:14 26.02.2023 (обновлено: 14:43 26.02.2023)
 
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте

"Группа Вагнера": украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 фев — РИА Новости. Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, в распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона военнослужащего ВСУ, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами "Группы Вагнера".
В ролике украинский солдат сидит в маленькой железной клетке. Из повествования за кадром понятно, что таким образом бойца наказали за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате которого он едва не умер.

"Такая практика вразумления, когда провинившихся сажают в клетки, у них (в украинских войсках. — Прим. ред.) существует, мы об этом не раз слышали", — рассказал РИА Новости боец "Группы Вагнера".

В октябре в интервью РИА Новости освобожденный из украинского плена боец ЛНР сообщал, что украинские силовики после первичного допроса держали российских военных в уличной клетке.
Уничтожение укрепрайона украинских боевиков под Кременной - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаАртемовск
 
 
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