https://ria.ru/20230226/kletka-1854389029.html
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте - РИА Новости, 26.02.2023
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, в распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона военнослужащего ВСУ, воевавшего в Артемовске... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:14
2023-02-26T12:14
2023-02-26T14:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
артемовск
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 фев — РИА Новости. Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, в распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона военнослужащего ВСУ, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами "Группы Вагнера". В ролике украинский солдат сидит в маленькой железной клетке. Из повествования за кадром понятно, что таким образом бойца наказали за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате которого он едва не умер. В октябре в интервью РИА Новости освобожденный из украинского плена боец ЛНР сообщал, что украинские силовики после первичного допроса держали российских военных в уличной клетке.
https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854384317.html
украина
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Наказание по-украински. ВСУ сажают в клетки своих бойцов
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы "Вагнер".
2023-02-26T12:14
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, украина, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Артемовск
12:14 26.02.2023 (обновлено: 14:43 26.02.2023)
Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
"Группа Вагнера": украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте