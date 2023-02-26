https://ria.ru/20230226/kitay-1854436252.html

США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине

США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.02.2023

США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине

Китай ждут "реальные издержки" в случае оказания помощи России в конфликте на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T18:11

2023-02-26T18:11

2023-02-26T20:41

в мире

китай

украина

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Китай ждут "реальные издержки" в случае оказания помощи России в конфликте на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи России со стороны Китая. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений России, так как они сами активно оказывают военную помощь Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина, джейк салливан