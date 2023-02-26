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США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
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США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине
США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине
Китай ждут "реальные издержки" в случае оказания помощи России в конфликте на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:11
2023-02-26T20:41
в мире
китай
украина
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Китай ждут "реальные издержки" в случае оказания помощи России в конфликте на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи России со стороны Китая. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений России, так как они сами активно оказывают военную помощь Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, китай, украина, джейк салливан
В мире, Китай, Украина, Джейк Салливан
18:11 26.02.2023 (обновлено: 20:41 26.02.2023)
 
США пригрозили Китаю издержками за помощь России в конфликте на Украине

Советник Байдена Салливан предупредил Китай о реальных издержках за помощь России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Китай ждут "реальные издержки" в случае оказания помощи России в конфликте на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
"Пекин должен принять самостоятельные решения о предоставлении военной помощи, но если он пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая", — сказал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Радио Sputnik также сообщало, что НАТО опасается "летальной" помощи России со стороны Китая.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют именно США. По его словам, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений России, так как они сами активно оказывают военную помощь Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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