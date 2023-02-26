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Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/kherson-1854403181.html
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении до 70 солдат противника, шесть автомобилей и три гаубицы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:30
2023-02-26T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении до 70 солдат противника, шесть автомобилей и три гаубицы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230226/general-1854390330.html
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Варвара Скокшина
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
13:30 26.02.2023
 
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ

Минобороны: российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении до 70 солдат противника, шесть автомобилей и три гаубицы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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