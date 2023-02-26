https://ria.ru/20230226/kherson-1854403181.html

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ - РИА Новости, 26.02.2023

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 70 военных ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении до 70 солдат противника, шесть автомобилей и три гаубицы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T13:30

2023-02-26T13:30

2023-02-26T13:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении до 70 солдат противника, шесть автомобилей и три гаубицы, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230226/general-1854390330.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире