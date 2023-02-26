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В Израиле задержали 21 человека в ходе протестов против судебной реформы - РИА Новости, 26.02.2023
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В Израиле задержали 21 человека в ходе протестов против судебной реформы
В Израиле задержали 21 человека в ходе протестов против судебной реформы - РИА Новости, 26.02.2023
В Израиле задержали 21 человека в ходе протестов против судебной реформы
Полиция Израиля задержала 21 человека во время протестов против судебной реформы, несколько полицейских пострадали, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T01:49
2023-02-26T03:16
в мире
израиль
тель-авив
иерусалим
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Израиля задержала 21 человека во время протестов против судебной реформы, несколько полицейских пострадали, сообщает газета Times of Israel. "В общей сложности 21 протестующий был задержан на шоссе Аялон после нарушения порядка", - говорится в сообщении издания со ссылкой на полицию. Как отмечает газета со ссылкой на полицию Израиля, все дороги в Тель-Авиве, которые были перекрыты в течение нескольких часов во время массового протеста против судебной реформы, вновь открыты. По данным полиции, несколько полицейских получили легкие травмы во время столкновений с протестующими в Тель-Авиве, в том числе "двое были укушены участниками беспорядков". Как отмечает издание со ссылкой на организаторов протестов, около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрациях по всему Израилю.Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что сотни тысяч человек по всему Израилю протестовали в субботу против судебной реформы. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал к диалогу на фоне массовых протестов из-за судебной реформы в стране. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник. В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу. В прошлую субботу издание Jerusalem Post со ссылкой на организаторов протестов сообщало, что почти 250 тысяч человек по всему Израилю протестовали против судебной реформы.Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс проведения реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.
https://ria.ru/20230226/rim-1854349959.html
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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, ицхак герцог
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, Ицхак Герцог
01:49 26.02.2023 (обновлено: 03:16 26.02.2023)
 
В Израиле задержали 21 человека в ходе протестов против судебной реформы

Times of Israel: в Израиле задержала 21 человека в ходе протестов против судебной реформы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУчастники митинга в Тель-Авиве
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники митинга в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Полиция Израиля задержала 21 человека во время протестов против судебной реформы, несколько полицейских пострадали, сообщает газета Times of Israel.
"В общей сложности 21 протестующий был задержан на шоссе Аялон после нарушения порядка", - говорится в сообщении издания со ссылкой на полицию.
Как отмечает газета со ссылкой на полицию Израиля, все дороги в Тель-Авиве, которые были перекрыты в течение нескольких часов во время массового протеста против судебной реформы, вновь открыты.
По данным полиции, несколько полицейских получили легкие травмы во время столкновений с протестующими в Тель-Авиве, в том числе "двое были укушены участниками беспорядков".
Как отмечает издание со ссылкой на организаторов протестов, около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрациях по всему Израилю.
Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что сотни тысяч человек по всему Израилю протестовали в субботу против судебной реформы.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал к диалогу на фоне массовых протестов из-за судебной реформы в стране.
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В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу. В прошлую субботу издание Jerusalem Post со ссылкой на организаторов протестов сообщало, что почти 250 тысяч человек по всему Израилю протестовали против судебной реформы.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс проведения реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.
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