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В море на юге Италии погибли более 30 человек - РИА Новости, 26.02.2023
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В море на юге Италии погибли более 30 человек
В море на юге Италии погибли более 30 человек - РИА Новости, 26.02.2023
В море на юге Италии погибли более 30 человек
Тела более 30 человек обнаружены на пляже в провинции Кротоне в южной итальянской области Калабрия, сообщает агентство Adnkronos. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:50
2023-02-26T13:50
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РИМ, 26 фев - РИА Новости. Тела более 30 человек обнаружены на пляже в провинции Кротоне в южной итальянской области Калабрия, сообщает агентство Adnkronos. Окончательно число жертв крушения в море может вырасти, так как на лодке, на которой мигранты направлялись к берегам Италии, предположительно, находились свыше 100 человек. На данный момент спасены около 50 человек, поиски выживших продолжаются. По предварительной информации, лодка, на которой передвигалось граждане Ирана, Афганистана и Пакистана, разбилась о скалы из-за волнения на море.
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в мире, италия, калабрия, иран
В мире, Италия, Калабрия, Иран
13:50 26.02.2023
 
В море на юге Италии погибли более 30 человек

На пляже в провинции Кротоне на юге Италии нашли тела более 30 человек

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Итальянские карабинеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 26 фев - РИА Новости. Тела более 30 человек обнаружены на пляже в провинции Кротоне в южной итальянской области Калабрия, сообщает агентство Adnkronos.
Окончательно число жертв крушения в море может вырасти, так как на лодке, на которой мигранты направлялись к берегам Италии, предположительно, находились свыше 100 человек. На данный момент спасены около 50 человек, поиски выживших продолжаются.
По предварительной информации, лодка, на которой передвигалось граждане Ирана, Афганистана и Пакистана, разбилась о скалы из-за волнения на море.
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