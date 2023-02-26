https://ria.ru/20230226/italiya-1854405519.html
В море на юге Италии погибли более 30 человек
В море на юге Италии погибли более 30 человек - РИА Новости, 26.02.2023
В море на юге Италии погибли более 30 человек
Тела более 30 человек обнаружены на пляже в провинции Кротоне в южной итальянской области Калабрия, сообщает агентство Adnkronos. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:50
2023-02-26T13:50
2023-02-26T13:50
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РИМ, 26 фев - РИА Новости. Тела более 30 человек обнаружены на пляже в провинции Кротоне в южной итальянской области Калабрия, сообщает агентство Adnkronos. Окончательно число жертв крушения в море может вырасти, так как на лодке, на которой мигранты направлялись к берегам Италии, предположительно, находились свыше 100 человек. На данный момент спасены около 50 человек, поиски выживших продолжаются. По предварительной информации, лодка, на которой передвигалось граждане Ирана, Афганистана и Пакистана, разбилась о скалы из-за волнения на море.
https://ria.ru/20221025/migranty-1826783934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, калабрия, иран
В мире, Италия, Калабрия, Иран
В море на юге Италии погибли более 30 человек
На пляже в провинции Кротоне на юге Италии нашли тела более 30 человек