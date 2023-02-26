https://ria.ru/20230226/italiya-1854296561.html

Зеленский внес раскол в правящую коалицию Италии

Зеленский внес раскол в правящую коалицию Италии - РИА Новости, 26.02.2023

Зеленский внес раскол в правящую коалицию Италии

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, очевидно, не представлял последствия своих слов, когда неумными (это мягко сказано) словами внес серьезный... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T08:00

2023-02-26T08:00

2023-02-26T08:10

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италия

сильвио берлускони

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владимир зеленский

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Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, очевидно, не представлял последствия своих слов, когда неумными (это мягко сказано) словами внес серьезный раскол в правящую коалицию в Италии. Бывший комик, видимо, решил, что удачно пошутил, когда на совместной пресс-конференции с главой итальянского правительства Джорджей Мелони произнес оскорбление в адрес экс-премьера Сильвио Берлускони.Зеленский заявил: "Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать". Отставной кавээнщик понятия не имел о двух вещах: 1) о том, что лидер партии "Вперед, Италия!" в детстве пережил ковровые бомбардировки, голод, лишения и судьбу беженцев; 2) о том, что "Вперед, Италия!" входит в правящую коалицию, а потому от позиции ее лидера зависит, будет ли Мелони оставаться премьером или нет.Сам Зеленский, наверное, уже и забыл о своих плоских шуточках в отношении мэтра мировой политики, а вот в Италии скандал только разгорается. Тамошняя пресса рвет и мечет. На следующий день после скандального заявления киевского лидера газета il Fatto Quotidiano вышла с заголовком на первой полосе: "Зеленский унижает Мелони, оскорбляя Берлускони". Газета пришла к выводу о том, что президент Украины разрушил визит итальянского премьера в Киев.А уж что говорят и пишут журналисты в своих соцсетях или в прямых эфирах, которые не цензурируются, нельзя и цитировать. Основатель и издатель газеты Libero Витторио Фелтри высказался о Зеленском совсем непечатно. А редактор il Fatto Питер Гомес обрушился на украинского комика в онлайн-шоу, не выбирая выражений.Газета la Repubblica сообщила, что Берлускони, подзуживаемый своей подругой Мартой Фашиной, собирался выступить с гневным заявлением в адрес Зеленского, но якобы в последний момент сдержался благодаря уговорам партнеров по коалиции. Видимо, решил, что месть — это блюдо, которое подают холодным.Но соратники мэтра не скрывают эмоций, нелицеприятно высказываясь о киевских вождях на всех возможных платформах и восхваляя позицию Берлускони по урегулированию конфликта на Украине. Комментаторы поражаются, как в положении Зеленского можно так бить по одному из столпов правительства, которое довольно активно поддерживает украинский режим. При этом звучит немало нареканий и в адрес самой Мелони, которая никак не отреагировала на выходку украинского комика и не попыталась защитить своего партнера по правительству.Конечно, будет преувеличением сказать, что Зеленский уже развалил правящую коалицию в Италии, как пытаются преподнести некоторые СМИ. Но трения заметны. По данным il Fatto, Мелони очень напугана опросами, свидетельствующими о том, что итальянцы устали от войны, а движение против поставок оружия на Украину крепнет. В то время как Берлускони "вдохновлен позитивной реакцией в социальных медиа и опросах на его "антизеленскую" риторику и тем, как многие бросились защищать его после выпадов украинского президента на пресс-конференции".К тому же Киев продолжает усиливать этот эффект. Вместо того чтобы погасить негативные эмоции, их только добавил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, который в эфире итальянского телевидения додумался до того, чтобы назвать Берлускони "неактуальным" и посоветовать тому держать рот на замке.Команда комиков, которых Вашингтон держит на Украине в качестве своих марионеток, никак не может отличить, где политика, а где "Квартал-95". И продолжает усердно кусать руку дающего, не думая о последствиях. А они наступят. Как только блюдо под названием "месть" начнет остывать.

https://ria.ru/20230224/italiya-1854112206.html

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