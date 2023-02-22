https://ria.ru/20230222/zelenskiy-1853582490.html

Зеленский упрекнул заставшего войну Берлускони, что "его дом не бомбили"

Зеленский упрекнул заставшего войну Берлускони, что "его дом не бомбили" - РИА Новости, 22.02.2023

Зеленский упрекнул заставшего войну Берлускони, что "его дом не бомбили"

Владимир Зеленский упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбардировки, хотя итальянский политик в детстве видел... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T01:25

2023-02-22T01:25

2023-02-22T02:26

италия

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сильвио берлускони

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбардировки, хотя итальянский политик в детстве видел первые бомбардировки родного Милана со стороны авиации союзников. На пресс-конференции в Киеве после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони Зеленского попросили прокомментировать недавнюю критику со стороны Берлускони. Неделей ранее экс-премьер Италии жестко раскритиковал действия Зеленского, которому, по его словам, "достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса", чтобы предотвратить разрушительный конфликт. Он подчеркнул, что "очень и очень негативно оценивает поведение этого господина", и отметил, что никогда не поехал бы разговаривать с ним. Как отметил Зеленский на вопрос о Берлускони, политики имеют право на мнение, получая на это мандат от своего общества, но "Украина видит поддержку итальянского общества". "Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России", - сказал Зеленский, слова которого приводит итальянское агентство Nova. Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. Его семья жила в рабочем квартале неподалеку от железнодорожных путей. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции авиация союзников, в основном британские ВВС, подвергли город тяжелым бомбардировкам, пик которых пришелся на август 1943 года. Всего за время войны жертвами бомбардировок стали до 2 тысяч жителей Милана, разрушены 14 тысяч зданий. Еще около 300 тысяч горожан покинули свои дома, переселившись за пределы города в его окрестности. Одной из таких семей стали Берлускони, которые весной 1943 года переехали в деревню в часе езды от города. "Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана", - рассказывал Берлускони в интервью для биографии Алана Фридмана.

https://ria.ru/20230221/zelenskiy-1853329778.html

https://ria.ru/20230220/vodka-1853123958.html

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италия, милан, киев, сильвио берлускони, владимир зеленский, в мире