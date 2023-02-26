23:28 26.02.2023 (обновлено: 23:44 26.02.2023)
В конгрессе США допустили возможность поставок F-16 Украине
В конгрессе США допустили возможность поставок F-16 Украине при достаточном давлении
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kevin Sommer GironАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kevin Sommer Giron
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Вопрос о поставках Украине истребителей F-16 не снят с повестки, заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол.
"Это (поставки истребителей Украине - ред.) не снято с обсуждения… при достаточном давлении конгресса с обеих сторон, мы можем дать Украине то, что им нужно для победы", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News. Маккол подчеркнул, что считает обоснованными поставки Украине истребителей и ракетных комплексов ATACMS.
Конгрессмен также считает, что в случае предоставления Украине "правильных" вооружений, США не придется слишком долго помогать Киеву конфликте.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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