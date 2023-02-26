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В конгрессе США допустили возможность поставок F-16 Украине

В конгрессе США допустили возможность поставок F-16 Украине - РИА Новости, 26.02.2023

В конгрессе США допустили возможность поставок F-16 Украине

Вопрос о поставках Украине истребителей F-16 не снят с повестки, заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T23:28

2023-02-26T23:28

2023-02-26T23:44

в мире

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Вопрос о поставках Украине истребителей F-16 не снят с повестки, заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол. Конгрессмен также считает, что в случае предоставления Украине "правильных" вооружений, США не придется слишком долго помогать Киеву конфликте. Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854213762.html

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