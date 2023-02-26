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Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/istrebiteli-1854431207.html
Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине
Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине - РИА Новости, 26.02.2023
Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине
Президент США Джо Байден прямо сейчас исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:18
2023-02-26T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
f-16
джо байден
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден прямо сейчас исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя возможность предоставления их Киеву в будущем."Президент Байден был очень четок в своем заявлении о том, что он исключает (необходимость поставок истребителей) прямо сейчас", - сообщил Салливан на вопрос CNN о возможности поставок истребителей в будущем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, f-16, джо байден, сша, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, F-16, Джо Байден, США, Джейк Салливан
17:18 26.02.2023 (обновлено: 17:37 26.02.2023)
 
Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине

Белый дом: прямо сейчас Байден исключает необходимость поставки истребителей Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден прямо сейчас исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя возможность предоставления их Киеву в будущем.
"Президент Байден был очень четок в своем заявлении о том, что он исключает (необходимость поставок истребителей) прямо сейчас", - сообщил Салливан на вопрос CNN о возможности поставок истребителей в будущем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаF-16Джо БайденСШАДжейк Салливан
 
 
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