https://ria.ru/20230226/istrebiteli-1854431207.html

Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине

Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине - РИА Новости, 26.02.2023

Байден исключил необходимость отправки истребителей Украине

Президент США Джо Байден прямо сейчас исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:18

2023-02-26T17:18

2023-02-26T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

f-16

джо байден

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден прямо сейчас исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя возможность предоставления их Киеву в будущем."Президент Байден был очень четок в своем заявлении о том, что он исключает (необходимость поставок истребителей) прямо сейчас", - сообщил Салливан на вопрос CNN о возможности поставок истребителей в будущем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230224/slabost-1854037187.html

украина

сша

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Влада Копылова

в мире, украина, f-16, джо байден, сша, джейк салливан