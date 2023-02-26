https://ria.ru/20230226/ispytanie-1854416802.html

СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание

СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание - РИА Новости, 26.02.2023

СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание

Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских Вооруженных сил, пишет американский эксперт в области... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T15:34

2023-02-26T15:34

2023-02-26T15:34

политика

россия

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских Вооруженных сил, пишет американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.По мнению Фарли, западные поставки оружия улучшили технологическую и материальную базу ВСУ, но остаются существенные вопросы по подготовке и интеграции множества разношерстных военных систем в единое целое.Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет пообещал украинским военным неприятный сюрприз при попытке прорвать линии обороны российской армии на юге. По его словам, заявления киевских властей о возможности захвата Крыма и других регионов — это элемент информационной войны с целью оправдать огромные потери, которые несут украинские националисты. У России хватит решимости сполна ответить агрессору, подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html

россия

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2023

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политика, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский