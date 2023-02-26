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СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание - РИА Новости, 26.02.2023
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СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание
СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание - РИА Новости, 26.02.2023
СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание
Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских Вооруженных сил, пишет американский эксперт в области... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T15:34
2023-02-26T15:34
политика
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских Вооруженных сил, пишет американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.По мнению Фарли, западные поставки оружия улучшили технологическую и материальную базу ВСУ, но остаются существенные вопросы по подготовке и интеграции множества разношерстных военных систем в единое целое.Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет пообещал украинским военным неприятный сюрприз при попытке прорвать линии обороны российской армии на юге. По его словам, заявления киевских властей о возможности захвата Крыма и других регионов — это элемент информационной войны с целью оправдать огромные потери, которые несут украинские националисты. У России хватит решимости сполна ответить агрессору, подчеркнул парламентарий.
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политика, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
15:34 26.02.2023
 
СМИ: Россия подготовила для Зеленского жесткое испытание

Американский эксперт Фарли: Россия подготовила для ВСУ жесткое испытание в виде укреплений

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских Вооруженных сил, пишет американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive.
"Оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад. Это делает общевойсковое наступление серьезной проверкой возможностей Украины", — отметил специалист.
По мнению Фарли, западные поставки оружия улучшили технологическую и материальную базу ВСУ, но остаются существенные вопросы по подготовке и интеграции множества разношерстных военных систем в единое целое.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет пообещал украинским военным неприятный сюрприз при попытке прорвать линии обороны российской армии на юге. По его словам, заявления киевских властей о возможности захвата Крыма и других регионов — это элемент информационной войны с целью оправдать огромные потери, которые несут украинские националисты. У России хватит решимости сполна ответить агрессору, подчеркнул парламентарий.
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