https://ria.ru/20230226/iran-1854356880.html
Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ
Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ - РИА Новости, 26.02.2023
Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ
США не считают, что руководство Ирана приняло решение о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T05:07
2023-02-26T05:07
2023-02-26T05:12
в мире
иран
сша
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758051080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfe02eef77f73619b43da5725223b015.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США не считают, что руководство Ирана приняло решение о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. "Мы не считаем, что верховный лидер Ирана принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которая была отложена или прекращена в конце 2003 года", - сказал Бернс в интервью телеканалу CBS. США неоднократно заявляли, что не допустят обладания Ираном ядерным оружием. В июле прошлого года Бернс говорил, что за время после выхода из СВПД у Ирана появилась возможность достичь обладания необходимыми для создания ядерного оружия компонентами "за недели". В минувшее воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили на прошлой неделе в Иране наличие обогащенного урана до 84% - количество достаточное для создания ядерного оружия. В ответ на это официальный представитель ОАЭИ назвал такие сообщения "искажением фактов", указав лишний раз на "мирную" направленность атомной энергетики Ирана.
https://ria.ru/20230225/raketa-1854299576.html
https://ria.ru/20230224/postavki-1854132177.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758051080_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1190f9efeda019520cf07ad2a563af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
05:07 26.02.2023 (обновлено: 05:12 26.02.2023)
Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ
Директор ЦРУ Бернс: США не считают, что Иран собирается создавать ядерное оружие