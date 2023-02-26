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Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ - РИА Новости, 26.02.2023
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Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ
Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ - РИА Новости, 26.02.2023
Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ
США не считают, что руководство Ирана приняло решение о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T05:07
2023-02-26T05:12
в мире
иран
сша
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США не считают, что руководство Ирана приняло решение о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. "Мы не считаем, что верховный лидер Ирана принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которая была отложена или прекращена в конце 2003 года", - сказал Бернс в интервью телеканалу CBS. США неоднократно заявляли, что не допустят обладания Ираном ядерным оружием. В июле прошлого года Бернс говорил, что за время после выхода из СВПД у Ирана появилась возможность достичь обладания необходимыми для создания ядерного оружия компонентами "за недели". В минувшее воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили на прошлой неделе в Иране наличие обогащенного урана до 84% - количество достаточное для создания ядерного оружия. В ответ на это официальный представитель ОАЭИ назвал такие сообщения "искажением фактов", указав лишний раз на "мирную" направленность атомной энергетики Ирана.
https://ria.ru/20230225/raketa-1854299576.html
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в мире, иран, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
05:07 26.02.2023 (обновлено: 05:12 26.02.2023)
 
Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ

Директор ЦРУ Бернс: США не считают, что Иран собирается создавать ядерное оружие

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США не считают, что руководство Ирана приняло решение о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Мы не считаем, что верховный лидер Ирана принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которая была отложена или прекращена в конце 2003 года", - сказал Бернс в интервью телеканалу CBS.
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США неоднократно заявляли, что не допустят обладания Ираном ядерным оружием. В июле прошлого года Бернс говорил, что за время после выхода из СВПД у Ирана появилась возможность достичь обладания необходимыми для создания ядерного оружия компонентами "за недели".
В минувшее воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили на прошлой неделе в Иране наличие обогащенного урана до 84% - количество достаточное для создания ядерного оружия. В ответ на это официальный представитель ОАЭИ назвал такие сообщения "искажением фактов", указав лишний раз на "мирную" направленность атомной энергетики Ирана.
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В миреИранСШАУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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