https://ria.ru/20230226/iran-1854356880.html

Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ

Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ - РИА Новости, 26.02.2023

Иран не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор ЦРУ

США не считают, что руководство Ирана приняло решение о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T05:07

2023-02-26T05:07

2023-02-26T05:12

в мире

иран

сша

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США не считают, что руководство Ирана приняло решение о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. "Мы не считаем, что верховный лидер Ирана принял решение о возобновлении программы создания ядерного оружия, которая была отложена или прекращена в конце 2003 года", - сказал Бернс в интервью телеканалу CBS. США неоднократно заявляли, что не допустят обладания Ираном ядерным оружием. В июле прошлого года Бернс говорил, что за время после выхода из СВПД у Ирана появилась возможность достичь обладания необходимыми для создания ядерного оружия компонентами "за недели". В минувшее воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов опубликовало материал, в котором говорилось, что инспекторы МАГАТЭ обнаружили на прошлой неделе в Иране наличие обогащенного урана до 84% - количество достаточное для создания ядерного оружия. В ответ на это официальный представитель ОАЭИ назвал такие сообщения "искажением фактов", указав лишний раз на "мирную" направленность атомной энергетики Ирана.

https://ria.ru/20230225/raketa-1854299576.html

https://ria.ru/20230224/postavki-1854132177.html

иран

сша

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в мире, иран, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)