Команда "Камаз-мастер" выступила на пограничной реке Амур на автогонках
Первые российско-китайские автогонки завершились на пограничной реке Амур в Благовещенске
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГоночный грузовик российской команды "КаМАЗ - Мастер"
Гоночный грузовик российской команды "КаМАЗ - Мастер". Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – РИА Новости. Первые российско-китайские автомобильные гонки завершились на пограничной реке Амур в Благовещенске в рамках международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта, российская команда "Камаз-мастер" по приглашению губернатора Приамурья Василия Орлова провела показательные выступления, сообщает правительство Амурской области.
"В автомобильных гонках победили сильнейшие экипажи. На пьедестале почета по три представителя от Китая и России. Думаю, что в следующем году соревнования соберут еще больше участников. Благодарю за поддержку фестиваля Министра спорта России Олега Васильевича Матыцина, команду "Камаз-мастер", которая провела блестящие показательные выступления, компанию "Русский уголь" и группу компаний "Регион". Считаю, что соревнования в этом году прошли на хорошем уровне", - сказал Орлов.
В соревнованиях приняли участие 40 экипажей, по 20 из России и Китая. Автомобильные гонки прошли в двух классах. Победителей и призеров поздравили губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель руководителя секретариата народного правительства провинции Хэйлунцзян господин Ма Ли.
По приглашению губернатора на соревнованиях выступил призер гонок "Дакар" и "Шелковый путь", участник команды "Камаз-мастер". Антон Шибалов продемонстрировал свое мастерство на трассе на пограничной реке Амур. Он отметил, что у двух регионов, которые живут бок о бок есть уникальные возможности для совместных соревнований. "Один вираж и ты на территории России, другой и уже в Китае", - сказал спортсмен.
Капитан команды Амурской области, исполнительный директор Ассоциации развития технических видов спорта в области Алексей Шматок подчеркнул, что визит команды "Камаз-мастер" в Приамурье - это уникальное событие для всего Дальнего Востока.
Российско-китайские автомобильные гонки и хоккейные матчи в этом году объединены в международный фестиваль зимних видов спорта. В субботу на пограничной реке прошли товарищеские матчи по хоккею, в воскресенье, 26 февраля, на льду Амура встретились автомобильные экипажи.