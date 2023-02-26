https://ria.ru/20230226/general-1854390330.html

Британский генерал раскрыл козырь России на Украине

Британский генерал раскрыл козырь России на Украине - РИА Новости, 26.02.2023

Британский генерал раскрыл козырь России на Украине

Усиление роли ВКС России может изменить ход спецоперации на Украине, заявил газете Daily Star британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T12:29

2023-02-26T12:29

2023-02-26T15:52

в мире

россия

украина

ричард бэрронс

воздушно-космические силы россии

су-24

миг-29

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Усиление роли ВКС России может изменить ход спецоперации на Украине, заявил газете Daily Star британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.По словам военного эксперта, российские Воздушно-космические силы до этого времени были мало представлены в боевых действиях, но использование самолетов и вертолетов в сочетании с большим количеством ракет способно нанести ущерб украинской системе ПВО и повлиять на обстановку.Ранее Минобороны России сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20230226/bayden-1854385480.html

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, ричард бэрронс, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29