Рейтинг@Mail.ru
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/general-1854390330.html
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине
Усиление роли ВКС России может изменить ход спецоперации на Украине, заявил газете Daily Star британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:29
2023-02-26T15:52
в мире
россия
украина
ричард бэрронс
воздушно-космические силы россии
су-24
миг-29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c03d7858e8c8d7069de7e02967eefd5.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Усиление роли ВКС России может изменить ход спецоперации на Украине, заявил газете Daily Star британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.По словам военного эксперта, российские Воздушно-космические силы до этого времени были мало представлены в боевых действиях, но использование самолетов и вертолетов в сочетании с большим количеством ракет способно нанести ущерб украинской системе ПВО и повлиять на обстановку.Ранее Минобороны России сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20230226/bayden-1854385480.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18f6bef7eeb5e2391b112a034cd0f47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ричард бэрронс, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29
В мире, Россия, Украина, Ричард Бэрронс, Воздушно-космические силы России, Су-24, МиГ-29
12:29 26.02.2023 (обновлено: 15:52 26.02.2023)
 
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине

Британский генерал Бэрронс: Россия может поменять ход спецоперации усилением роли ВКС

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Усиление роли ВКС России может изменить ход спецоперации на Украине, заявил газете Daily Star британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.
По словам военного эксперта, российские Воздушно-космические силы до этого времени были мало представлены в боевых действиях, но использование самолетов и вертолетов в сочетании с большим количеством ракет способно нанести ущерб украинской системе ПВО и повлиять на обстановку.
"Единственное, что сейчас отличается, — это ощущение того, что Россия накапливает много летательных средств в пределах досягаемости Украины, как самолетов, так и боевых вертолетов", — заявил генерал в отставке.
Ранее Минобороны России сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 11:36
В США жестко раскритиковали новую глупость Байдена в отношении Украины
 
В миреРоссияУкраинаРичард БэрронсВоздушно-космические силы РоссииСу-24МиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала