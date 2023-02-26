https://ria.ru/20230226/general-1854390330.html
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине - РИА Новости, 26.02.2023
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине
Усиление роли ВКС России может изменить ход спецоперации на Украине, заявил газете Daily Star британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T12:29
2023-02-26T12:29
2023-02-26T15:52
в мире
россия
украина
ричард бэрронс
воздушно-космические силы россии
су-24
миг-29
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Усиление роли ВКС России может изменить ход спецоперации на Украине, заявил газете Daily Star британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.По словам военного эксперта, российские Воздушно-космические силы до этого времени были мало представлены в боевых действиях, но использование самолетов и вертолетов в сочетании с большим количеством ракет способно нанести ущерб украинской системе ПВО и повлиять на обстановку.Ранее Минобороны России сообщило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20230226/bayden-1854385480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ричард бэрронс, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29
В мире, Россия, Украина, Ричард Бэрронс, Воздушно-космические силы России, Су-24, МиГ-29
12:29 26.02.2023 (обновлено: 15:52 26.02.2023)
Британский генерал раскрыл козырь России на Украине
Британский генерал Бэрронс: Россия может поменять ход спецоперации усилением роли ВКС