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Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование - РИА Новости, 26.02.2023
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Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование
Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование - РИА Новости, 26.02.2023
Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование
Две трети британцев выступают против планов англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:53
2023-02-26T17:53
в мире
великобритания
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Две трети британцев выступают против планов англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, сообщает газета Daily Mail. По замыслу проекта церкви, священники могут перестать использовать местоимения "он" и "его" при обращении к Богу или даже убрать фразу "Отче наш" из молитв. Согласно исследованию, проведенному британской консалтинговой компанией Redfield &amp; Wilton Strategies для издания, 65% респондентов выступают против гендерно-нейтрального обозначения Бога, инициативу поддерживают лишь 15%. При этом поддержка варьируется в зависимости от возраста опрошенных: среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет идею гендерно-нейтрального Бога одобряют 26%, а среди людей от 55 до 64 лет – только 6%. Ранее издание Guardian сообщало, что церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Об этом рассказал епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв, заявив, что церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и этой весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
17:53 26.02.2023
 
Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование

Daily Mail: две трети британцев выступают против изменения гендера Бога

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкКафедральный собор Святого Павла в Лондоне
Кафедральный собор Святого Павла в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кафедральный собор Святого Павла в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Две трети британцев выступают против планов англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, сообщает газета Daily Mail.
По замыслу проекта церкви, священники могут перестать использовать местоимения "он" и "его" при обращении к Богу или даже убрать фразу "Отче наш" из молитв.
Согласно исследованию, проведенному британской консалтинговой компанией Redfield & Wilton Strategies для издания, 65% респондентов выступают против гендерно-нейтрального обозначения Бога, инициативу поддерживают лишь 15%. При этом поддержка варьируется в зависимости от возраста опрошенных: среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет идею гендерно-нейтрального Бога одобряют 26%, а среди людей от 55 до 64 лет – только 6%.
Ранее издание Guardian сообщало, что церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Об этом рассказал епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв, заявив, что церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и этой весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.
Англиканская церковь - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 14:52
В Британии захотели сменить пол Богу
 
В миреВеликобритания
 
 
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