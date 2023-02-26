https://ria.ru/20230226/gender-1854434559.html

Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование

Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование - РИА Новости, 26.02.2023

Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование

Две трети британцев выступают против планов англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:53

2023-02-26T17:53

2023-02-26T17:53

в мире

великобритания

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Две трети британцев выступают против планов англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, сообщает газета Daily Mail. По замыслу проекта церкви, священники могут перестать использовать местоимения "он" и "его" при обращении к Богу или даже убрать фразу "Отче наш" из молитв. Согласно исследованию, проведенному британской консалтинговой компанией Redfield & Wilton Strategies для издания, 65% респондентов выступают против гендерно-нейтрального обозначения Бога, инициативу поддерживают лишь 15%. При этом поддержка варьируется в зависимости от возраста опрошенных: среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет идею гендерно-нейтрального Бога одобряют 26%, а среди людей от 55 до 64 лет – только 6%. Ранее издание Guardian сообщало, что церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Об этом рассказал епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв, заявив, что церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и этой весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.

https://ria.ru/20230208/bog-1850564087.html

великобритания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания