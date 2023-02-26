Большинство британцев против изменения гендера Бога, показало исследование
Daily Mail: две трети британцев выступают против изменения гендера Бога
Кафедральный собор Святого Павла в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Две трети британцев выступают против планов англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога, сообщает газета Daily Mail.
По замыслу проекта церкви, священники могут перестать использовать местоимения "он" и "его" при обращении к Богу или даже убрать фразу "Отче наш" из молитв.
Согласно исследованию, проведенному британской консалтинговой компанией Redfield & Wilton Strategies для издания, 65% респондентов выступают против гендерно-нейтрального обозначения Бога, инициативу поддерживают лишь 15%. При этом поддержка варьируется в зависимости от возраста опрошенных: среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет идею гендерно-нейтрального Бога одобряют 26%, а среди людей от 55 до 64 лет – только 6%.
Ранее издание Guardian сообщало, что церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Об этом рассказал епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв, заявив, что церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и этой весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.
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