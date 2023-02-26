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"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 26.02.2023
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"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 26.02.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 39 миллионов кубометров на 26... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:35
2023-02-26T10:35
экономика
украина
европа
луганская народная республика
сергей куприянов
газпром
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 39 миллионов кубометров на 26 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39 миллионов кубометров на 26 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% – до 24,4 миллиона кубометров, с 1 февраля вырос до уровня около 30 миллионов кубометров, а с 15 февраля увеличился до примерно 35 миллионов кубометров, после чего 22 февраля вернулся к уровню конца 2022 года – около 42 миллионов кубометров. Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день). Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230223/gaz-1853945201.html
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украина
европа
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экономика, украина, европа, луганская народная республика, сергей куприянов, газпром
Экономика, Украина, Европа, Луганская Народная Республика, Сергей Куприянов, Газпром
10:35 26.02.2023
 
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 39 миллионов кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 39 миллионов кубометров на 26 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39 миллионов кубометров на 26 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% – до 24,4 миллиона кубометров, с 1 февраля вырос до уровня около 30 миллионов кубометров, а с 15 февраля увеличился до примерно 35 миллионов кубометров, после чего 22 февраля вернулся к уровню конца 2022 года – около 42 миллионов кубометров.
Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).
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Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаЛуганская Народная РеспубликаСергей КуприяновГазпром
 
 
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