https://ria.ru/20230226/fsb-1854408660.html
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 26.02.2023
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:26
2023-02-26T14:26
2023-02-26T14:26
политика
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Также ожидается общение главы государства с представителями "Деловой России". Кроме того, в графике главы государства - совещание с членами Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Президент Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ