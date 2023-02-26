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Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 26.02.2023
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Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 26.02.2023
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:26
2023-02-26T14:26
политика
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Также ожидается общение главы государства с представителями "Деловой России". Кроме того, в графике главы государства - совещание с членами Совета безопасности РФ.
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политика, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:26 26.02.2023
 
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Президент Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Также ожидается общение главы государства с представителями "Деловой России". Кроме того, в графике главы государства - совещание с членами Совета безопасности РФ.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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