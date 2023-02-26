https://ria.ru/20230226/fsb-1854408660.html

Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 26.02.2023

Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:26

2023-02-26T14:26

2023-02-26T14:26

политика

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России, а также вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным откроет Большую кольцевую линию метро, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Также ожидается общение главы государства с представителями "Деловой России". Кроме того, в графике главы государства - совещание с членами Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)