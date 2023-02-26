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Минфин прокомментировал введение Евросоюзом санкций против ФНБ - РИА Новости, 26.02.2023
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Минфин прокомментировал введение Евросоюзом санкций против ФНБ
Минфин прокомментировал введение Евросоюзом санкций против ФНБ - РИА Новости, 26.02.2023
Минфин прокомментировал введение Евросоюзом санкций против ФНБ
Ограничения, введённые Евросоюзом против Фонда национального благосостояния (ФНБ), не скажутся на доступности средств для правительства РФ, все запланированные... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:52
2023-02-26T18:52
экономика
россия
владимир колычев
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ограничения, введённые Евросоюзом против Фонда национального благосостояния (ФНБ), не скажутся на доступности средств для правительства РФ, все запланированные инвестиции из фонда будут осуществлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. В субботу Евросоюз ввел санкции против Фонда национального благосостояния, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что внесение в санкционный список связано с тем, что средства ФНБ в 2022 году использовались для покрытия дефицита федерального бюджета РФ во время спецоперации на Украине, и правительство готовится покрыть дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах за счет этих средств. "Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - сообщили в пресс-службе министерства. В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. Кроме того, в начале февраля текущего года замминистра финансов Владимир Колычев сообщил журналистам о том, что Минфин РФ в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в нем останутся только золото, юани и рубли. На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 миллиарда евро, 307,446 миллиарда юаней, 530,1 миллиона рублей, 551,278 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,586 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html
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экономика, россия, владимир колычев, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Владимир Колычев, Евросоюз, Санкции в отношении России
18:52 26.02.2023
 
Минфин прокомментировал введение Евросоюзом санкций против ФНБ

Минфин: санкции Евросоюза против ФНБ не скажутся на доступности средств для правительства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ограничения, введённые Евросоюзом против Фонда национального благосостояния (ФНБ), не скажутся на доступности средств для правительства РФ, все запланированные инвестиции из фонда будут осуществлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
В субботу Евросоюз ввел санкции против Фонда национального благосостояния, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что внесение в санкционный список связано с тем, что средства ФНБ в 2022 году использовались для покрытия дефицита федерального бюджета РФ во время спецоперации на Украине, и правительство готовится покрыть дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах за счет этих средств.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Эксперт прокомментировал новый пакет антироссийских санкций ЕС
"Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - сообщили в пресс-службе министерства.
В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. Кроме того, в начале февраля текущего года замминистра финансов Владимир Колычев сообщил журналистам о том, что Минфин РФ в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в нем останутся только золото, юани и рубли.
На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 миллиарда евро, 307,446 миллиарда юаней, 530,1 миллиона рублей, 551,278 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,586 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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