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Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт - РИА Новости, 26.02.2023
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Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт
Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт - РИА Новости, 26.02.2023
Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт
Общее количество заблокированных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за введенных Евросоюзом санкций измениться не должно, так как Центральный... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T00:20
2023-02-26T00:25
экономика
россия
украина
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общее количество заблокированных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за введенных Евросоюзом санкций измениться не должно, так как Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран, заявила РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. В субботу Евросоюз ввел санкции против Фонда национального благосостояния, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что внесение в санкционный список связано с тем, что средства ФНБ в 2022 году использовались для покрытия дефицита федерального бюджета РФ во время спецоперации на Украине, и правительство готовится покрыть дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах за счет этих средств. "В 2022 часть средств ФНБ уже была заморожена, общее количество заблокированных средств измениться не должно, поскольку Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран", - сказала Кучерена, отмечая, что средства ФНБ фактически являются собственностью правительства и их планировалось использовать для покрытия дефицита бюджета. "Как новые санкции скажутся на экономике, будет зависеть от слаженной работы Минфина и правительства", - заключила она.
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экономика, россия, украина, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России)
00:20 26.02.2023 (обновлено: 00:25 26.02.2023)
 
Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт

Кучерена: количество заблокированных средств ФНБ не должно измениться из-за санкций ЕС

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общее количество заблокированных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за введенных Евросоюзом санкций измениться не должно, так как Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран, заявила РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена.
В субботу Евросоюз ввел санкции против Фонда национального благосостояния, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что внесение в санкционный список связано с тем, что средства ФНБ в 2022 году использовались для покрытия дефицита федерального бюджета РФ во время спецоперации на Украине, и правительство готовится покрыть дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах за счет этих средств.
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"В 2022 часть средств ФНБ уже была заморожена, общее количество заблокированных средств измениться не должно, поскольку Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран", - сказала Кучерена, отмечая, что средства ФНБ фактически являются собственностью правительства и их планировалось использовать для покрытия дефицита бюджета.
"Как новые санкции скажутся на экономике, будет зависеть от слаженной работы Минфина и правительства", - заключила она.
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