00:20 26.02.2023 (обновлено: 00:25 26.02.2023)
Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт
Кучерена: количество заблокированных средств ФНБ не должно измениться из-за санкций ЕС
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общее количество заблокированных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за введенных Евросоюзом санкций измениться не должно, так как Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран, заявила РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена.
В субботу Евросоюз ввел санкции против Фонда национального благосостояния, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что внесение в санкционный список связано с тем, что средства ФНБ в 2022 году использовались для покрытия дефицита федерального бюджета РФ во время спецоперации на Украине, и правительство готовится покрыть дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах за счет этих средств.
"В 2022 часть средств ФНБ уже была заморожена, общее количество заблокированных средств измениться не должно, поскольку Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран", - сказала Кучерена, отмечая, что средства ФНБ фактически являются собственностью правительства и их планировалось использовать для покрытия дефицита бюджета.
"Как новые санкции скажутся на экономике, будет зависеть от слаженной работы Минфина и правительства", - заключила она.