https://ria.ru/20230226/fnb-1854346394.html

Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт

Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт - РИА Новости, 26.02.2023

Санкции не увеличат количество заблокированных средств ФНБ, заявил эксперт

Общее количество заблокированных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за введенных Евросоюзом санкций измениться не должно, так как Центральный... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T00:20

2023-02-26T00:20

2023-02-26T00:25

экономика

россия

украина

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Общее количество заблокированных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за введенных Евросоюзом санкций измениться не должно, так как Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран, заявила РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. В субботу Евросоюз ввел санкции против Фонда национального благосостояния, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что внесение в санкционный список связано с тем, что средства ФНБ в 2022 году использовались для покрытия дефицита федерального бюджета РФ во время спецоперации на Украине, и правительство готовится покрыть дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах за счет этих средств. "В 2022 часть средств ФНБ уже была заморожена, общее количество заблокированных средств измениться не должно, поскольку Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран", - сказала Кучерена, отмечая, что средства ФНБ фактически являются собственностью правительства и их планировалось использовать для покрытия дефицита бюджета. "Как новые санкции скажутся на экономике, будет зависеть от слаженной работы Минфина и правительства", - заключила она.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854335205.html

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экономика, россия, украина, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии)