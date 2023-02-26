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Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 26.02.2023
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Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ
Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 26.02.2023
Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:03
2023-02-26T14:34
россия
договор снв-3
сергей нарышкин
сша
франция
павел зарубин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) абсолютно правильным и логичным шагом, ставшим неожиданностью для США."Абсолютно логичное, твердое и правильное решение", - цитирует Нарышкина Telegram-канал информационной программы "Вести" со ссылкой на программу журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Отмечается, что "глава СВР уточнил, что для США это решение было неожиданным".Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230225/geopolitika-1854324914.html
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россия, договор снв-3, сергей нарышкин, сша, франция, павел зарубин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Договор СНВ-3, Сергей Нарышкин, США, Франция, Павел Зарубин, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
14:03 26.02.2023 (обновлено: 14:34 26.02.2023)
 
Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ

Глава СВР Нарышкин назвал абсолютно правильным решение о приостановке участия в ДСНВ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) абсолютно правильным и логичным шагом, ставшим неожиданностью для США.
"Абсолютно логичное, твердое и правильное решение", - цитирует Нарышкина Telegram-канал информационной программы "Вести" со ссылкой на программу журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Отмечается, что "глава СВР уточнил, что для США это решение было неожиданным".
Ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
25 февраля, 19:52
Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Пусковой грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 22:18
Страны G7 сожалеют, что Россия приостановила участие в ДСНВ
 
РоссияДоговор СНВ-3Сергей НарышкинСШАФранцияПавел ЗарубинВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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