14:03 26.02.2023 (обновлено: 14:34 26.02.2023)
Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ
Глава СВР Нарышкин назвал абсолютно правильным решение о приостановке участия в ДСНВ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) абсолютно правильным и логичным шагом, ставшим неожиданностью для США.
"Абсолютно логичное, твердое и правильное решение", - цитирует Нарышкина Telegram-канал информационной программы "Вести" со ссылкой на программу журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Отмечается, что "глава СВР уточнил, что для США это решение было неожиданным".
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Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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