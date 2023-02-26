https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html

Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ

Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 26.02.2023

Нарышкин назвал логичным решение о приостановке Россией участия в ДСНВ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:03

2023-02-26T14:03

2023-02-26T14:34

россия

договор снв-3

сергей нарышкин

сша

франция

павел зарубин

владимир путин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал решение о приостановке Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) абсолютно правильным и логичным шагом, ставшим неожиданностью для США."Абсолютно логичное, твердое и правильное решение", - цитирует Нарышкина Telegram-канал информационной программы "Вести" со ссылкой на программу журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Отмечается, что "глава СВР уточнил, что для США это решение было неожиданным".Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230225/geopolitika-1854324914.html

https://ria.ru/20230224/dsnv-1854204983.html

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сша

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, договор снв-3, сергей нарышкин, сша, франция, павел зарубин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире