https://ria.ru/20230226/donetsk-1854425846.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 26.02.2023

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка со стороны украинских войск,... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:46

2023-02-26T16:46

2023-02-26T17:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин в воскресенье сообщил, что мужчина и женщина получили ранение при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Дагестанской ранены мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Позже представительство ДНР в СЦКК сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854409332.html

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия