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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230226/donetsk-1854425846.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 26.02.2023
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка со стороны украинских войск,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:46
2023-02-26T17:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин в воскресенье сообщил, что мужчина и женщина получили ранение при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Дагестанской ранены мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Позже представительство ДНР в СЦКК сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854409332.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
16:46 26.02.2023 (обновлено: 17:21 26.02.2023)
 
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в воскресенье сообщил, что мужчина и женщина получили ранение при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Дагестанской ранены мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Позже представительство ДНР в СЦКК сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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