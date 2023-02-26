https://ria.ru/20230226/donetsk-1854425846.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 26.02.2023
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка со стороны украинских войск,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:46
2023-02-26T16:46
2023-02-26T17:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин в воскресенье сообщил, что мужчина и женщина получили ранение при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 февраля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Дагестанской ранены мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Позже представительство ДНР в СЦКК сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20230226/ukraina-1854409332.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
16:46 26.02.2023 (обновлено: 17:21 26.02.2023)
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка