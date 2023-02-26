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МВД проверит информацию о ростовчанке, издевавшейся над дочерью - РИА Новости, 26.02.2023
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МВД проверит информацию о ростовчанке, издевавшейся над дочерью
МВД проверит информацию о ростовчанке, издевавшейся над дочерью - РИА Новости, 26.02.2023
МВД проверит информацию о ростовчанке, издевавшейся над дочерью
Полиция начала проверку после видеролика в соцсетях, где жительница Ростовской области заставляла дочь чистить зубы водой из унитаза за ругательства, сообщил... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:07
2023-02-26T16:07
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Полиция начала проверку после видеролика в соцсетях, где жительница Ростовской области заставляла дочь чистить зубы водой из унитаза за ругательства, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилось видео, на котором женщина заставляет девочку чистить зубы водой из унитаза якобы за то, что ее дочь материлась на стриме. "Сотрудники ГУМВД России по Ростовской области проводят проверку по факту опубликованной в сети видеозаписи, содержащей признаки противоправных действий в отношении несовершеннолетней", - сказал представитель областного главка МВД.
https://ria.ru/20230119/srok-1845983654.html
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Дарья Буймова
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
16:07 26.02.2023
 
МВД проверит информацию о ростовчанке, издевавшейся над дочерью

МВД проверит информацию о ростовчанке, заставившей дочь чистить зубы водой из унитаза

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Полиция начала проверку после видеролика в соцсетях, где жительница Ростовской области заставляла дочь чистить зубы водой из унитаза за ругательства, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилось видео, на котором женщина заставляет девочку чистить зубы водой из унитаза якобы за то, что ее дочь материлась на стриме.
"Сотрудники ГУМВД России по Ростовской области проводят проверку по факту опубликованной в сети видеозаписи, содержащей признаки противоправных действий в отношении несовершеннолетней", - сказал представитель областного главка МВД.
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