https://ria.ru/20230226/deti-1854420938.html

МВД проверит информацию о ростовчанке, издевавшейся над дочерью

МВД проверит информацию о ростовчанке, издевавшейся над дочерью - РИА Новости, 26.02.2023

МВД проверит информацию о ростовчанке, издевавшейся над дочерью

Полиция начала проверку после видеролика в соцсетях, где жительница Ростовской области заставляла дочь чистить зубы водой из унитаза за ругательства, сообщил... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:07

2023-02-26T16:07

2023-02-26T16:07

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости. Полиция начала проверку после видеролика в соцсетях, где жительница Ростовской области заставляла дочь чистить зубы водой из унитаза за ругательства, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилось видео, на котором женщина заставляет девочку чистить зубы водой из унитаза якобы за то, что ее дочь материлась на стриме. "Сотрудники ГУМВД России по Ростовской области проводят проверку по факту опубликованной в сети видеозаписи, содержащей признаки противоправных действий в отношении несовершеннолетней", - сказал представитель областного главка МВД.

https://ria.ru/20230119/srok-1845983654.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, россия