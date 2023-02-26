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СМИ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории причиной COVID-19
СМИ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории причиной COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2023
СМИ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории причиной COVID-19
Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия вируса COVID-19, скорее всего, возникла в результате утечки данных из лаборатории, пишет The Wall... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T17:25
2023-02-26T17:25
2023-02-26T19:07
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия вируса COVID-19, скорее всего, возникла в результате утечки данных из лаборатории, пишет The Wall Street Journal.Как уточняется, ведомство взяло за основу секретный отчет разведки, который недавно предоставили Белому дому и ключевым членам конгресса. По информации, попавшей к журналистам, Министерство энергетики присоединилось к Федеральному бюро расследований, заявив, что вирус, скорее всего, распространился в результате несчастного случая в китайской лаборатории.При этом некоторые другие американские ведомства, участвующие в расследовании, уверены, что распространение инфекции началось естественным путем."Чиновники отказались сообщить подробности о новых разведданных и анализе, которые заставили Министерство энергетики изменить свою позицию. Они добавили, что хотя Министерство энергетики и ФБР утверждают, что наиболее вероятна непреднамеренная утечка из лаборатории, они пришли к таким выводам по разным причинам", — добавили журналисты.Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса, а к исследованию по этой теме действительно привлекли Министерство энергетики.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, сообщил международный научный журнал Nature.Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html
https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, воз
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, ВОЗ
17:25 26.02.2023 (обновлено: 19:07 26.02.2023)
СМИ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории причиной COVID-19
WSJ: Минэнерго США посчитало причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия вируса COVID-19, скорее всего, возникла в результате утечки данных из лаборатории, пишет The Wall Street Journal
.
Как уточняется, ведомство взяло за основу секретный отчет разведки, который недавно предоставили Белому дому и ключевым членам конгресса. По информации, попавшей к журналистам, Министерство энергетики присоединилось к Федеральному бюро расследований, заявив, что вирус, скорее всего, распространился в результате несчастного случая в китайской лаборатории.
"Заключение Министерства энергетики стало результатом новых разведданных и имеет большое значение, поскольку это ведомство обладает значительным научным опытом и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования", — пояснило издание.
При этом некоторые другие американские ведомства, участвующие в расследовании, уверены, что распространение инфекции началось естественным путем.
"Чиновники отказались сообщить подробности о новых разведданных и анализе, которые заставили Министерство энергетики изменить свою позицию. Они добавили, что хотя Министерство энергетики и ФБР
утверждают, что наиболее вероятна непреднамеренная утечка из лаборатории, они пришли к таким выводам по разным причинам", — добавили журналисты.
Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса, а к исследованию по этой теме действительно привлекли Министерство энергетики.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, сообщил международный научный журнал Nature
.
Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань
в декабре 2019 года. В начале марта 2020-го ВОЗ
объявила о всемирной пандемии.
Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.