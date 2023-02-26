https://ria.ru/20230226/covid-1854432000.html

СМИ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории причиной COVID-19

СМИ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории причиной COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2023

СМИ: Минэнерго США считает утечку из лаборатории причиной COVID-19

Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия вируса COVID-19, скорее всего, возникла в результате утечки данных из лаборатории, пишет The Wall... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T17:25

2023-02-26T17:25

2023-02-26T19:07

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия вируса COVID-19, скорее всего, возникла в результате утечки данных из лаборатории, пишет The Wall Street Journal.Как уточняется, ведомство взяло за основу секретный отчет разведки, который недавно предоставили Белому дому и ключевым членам конгресса. По информации, попавшей к журналистам, Министерство энергетики присоединилось к Федеральному бюро расследований, заявив, что вирус, скорее всего, распространился в результате несчастного случая в китайской лаборатории.При этом некоторые другие американские ведомства, участвующие в расследовании, уверены, что распространение инфекции началось естественным путем."Чиновники отказались сообщить подробности о новых разведданных и анализе, которые заставили Министерство энергетики изменить свою позицию. Они добавили, что хотя Министерство энергетики и ФБР утверждают, что наиболее вероятна непреднамеренная утечка из лаборатории, они пришли к таким выводам по разным причинам", — добавили журналисты.Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса, а к исследованию по этой теме действительно привлекли Министерство энергетики.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, сообщил международный научный журнал Nature.Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, воз