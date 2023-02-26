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Боррель подвел итоги сессии Генассамблеи ООН, посвященной Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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Боррель подвел итоги сессии Генассамблеи ООН, посвященной Украине
Боррель подвел итоги сессии Генассамблеи ООН, посвященной Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Боррель подвел итоги сессии Генассамблеи ООН, посвященной Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту, пожаловался на Россию,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-26T23:43
2023-02-27T02:11
в мире
оон
евросоюз
нато
жозеп боррель
украина
китай
россия
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту, пожаловался на Россию, напряженность в отношениях Китая и США, а также на отсутствие единства в мире и "накапливающиеся кризисы". Боррель отметил, что российская спецоперация, а также напряженность в отношениях между Китаем и США "рвут ткань того, что мы называем "основанным на правилах международным порядком".При этом глава евродипломатии выразил уверенность, что многие страны в мире "видят потенциал в усилении роли ЕС". По его словам, эти государства отдают предпочтение Евросоюзу как противовесу Китаю, а также считают организацию более надежным и последовательным партнером, чем Соединенные Штаты. "Они считают нас более приверженными международным нормам и многосторонней системе и более внимательными к интересам развивающегося мира", — считает Боррель. Он напомнил, что "ни один другой партнер не предлагает более систематическую поддержку работе ООН", чем Евросоюз, но отметил, что в ближайшем будущем ЕС "должен быть более активным и внимательным к растущим потребностям и ожиданиям мира, полного кризисов". ГА ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". За резолюцию голосовала 141 страна, семь были против, 32 воздержались. Насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В нем говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства — члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Резолюция требует от России немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Президент отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Он подчеркнул, что альянс тем временем, несмотря на протесты России, неуклонно расширяется и приближается к ее границам.
https://ria.ru/20230225/oon-1854283082.html
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в мире, оон, евросоюз, нато, жозеп боррель, украина, китай, россия, генеральная ассамблея оон
В мире, ООН, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Украина, Китай, Россия, Генеральная Ассамблея ООН
23:43 26.02.2023 (обновлено: 02:11 27.02.2023)
 
Боррель подвел итоги сессии Генассамблеи ООН, посвященной Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель пожаловался на Россию и напряженность в отношениях КНР и США

© AP Photo / Virginia MayoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту, пожаловался на Россию, напряженность в отношениях Китая и США, а также на отсутствие единства в мире и "накапливающиеся кризисы".
"Эти три дня в Нью-Йорке подтвердили старую поговорку о том, что ООН — это отличное зеркало состояния мира. Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства", — написал он в соцсетях.
Боррель отметил, что российская спецоперация, а также напряженность в отношениях между Китаем и США "рвут ткань того, что мы называем "основанным на правилах международным порядком".
При этом глава евродипломатии выразил уверенность, что многие страны в мире "видят потенциал в усилении роли ЕС". По его словам, эти государства отдают предпочтение Евросоюзу как противовесу Китаю, а также считают организацию более надежным и последовательным партнером, чем Соединенные Штаты.
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"Они считают нас более приверженными международным нормам и многосторонней системе и более внимательными к интересам развивающегося мира", — считает Боррель.
Он напомнил, что "ни один другой партнер не предлагает более систематическую поддержку работе ООН", чем Евросоюз, но отметил, что в ближайшем будущем ЕС "должен быть более активным и внимательным к растущим потребностям и ожиданиям мира, полного кризисов".
ГА ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине". За резолюцию голосовала 141 страна, семь были против, 32 воздержались. Насколько можно судить по тексту, авторы придерживаются украинского взгляда на "справедливый мир". В нем говорится, что "Генеральная Ассамблея призывает государства — члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН". Резолюция требует от России немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ".
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Президент отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Он подчеркнул, что альянс тем временем, несмотря на протесты России, неуклонно расширяется и приближается к ее границам.
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