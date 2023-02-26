https://ria.ru/20230226/borisov-1854356166.html

Российские космонавты выйдут в открытый космос весной, заявил Борисов

Российские космонавты выйдут в открытый космос весной, заявил Борисов - РИА Новости, 26.02.2023

Российские космонавты выйдут в открытый космос весной, заявил Борисов

Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдёт в апреле-мае 2023 года, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T04:12

2023-02-26T04:12

2023-02-26T04:24

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 фев – РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдёт в апреле-мае 2023 года, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Будет продолжена научная программа. В апреле-мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования модуля "Наука", - сказал Борисов в Центре управления полетами после стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС.Он добавил, что корабль пристыковался к станции "мягко". На нем экипаж предыдущего корабля "Союз МС-22" вернется на Землю в штатном режиме.На самом "Союзе МС-22", который будет спущен на Землю без экипажа, вернут результаты экспериментов и другое оборудование, в том числе неисправное, например, аккумулятор одного из российских скафандров, отказавший в августе 2022 года.Предыдущий выход в открытый космос по российской программе прошел 17 ноября 2022 года. Космонавты Прокопьев и Петелин после него должны были ещё четыре раза работать за бортом станции, но выходы были перенесены из-за разгерметизации системы охлаждения их корабля.Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.Экипаж - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а аткже американский астронавт Фрэнк Рубио, перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября 2023 года. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.

https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html

https://ria.ru/20230226/soyuz-1854355984.html

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)