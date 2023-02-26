Рейтинг@Mail.ru
Российские космонавты выйдут в открытый космос весной, заявил Борисов - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/borisov-1854356166.html
Российские космонавты выйдут в открытый космос весной, заявил Борисов
Российские космонавты выйдут в открытый космос весной, заявил Борисов - РИА Новости, 26.02.2023
Российские космонавты выйдут в открытый космос весной, заявил Борисов
Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдёт в апреле-мае 2023 года, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T04:12
2023-02-26T04:24
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840238458_0:73:3230:1889_1920x0_80_0_0_da666134b284943609a1bbf4d6d8f2cd.jpg
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 фев – РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдёт в апреле-мае 2023 года, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Будет продолжена научная программа. В апреле-мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования модуля "Наука", - сказал Борисов в Центре управления полетами после стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС.Он добавил, что корабль пристыковался к станции "мягко". На нем экипаж предыдущего корабля "Союз МС-22" вернется на Землю в штатном режиме.На самом "Союзе МС-22", который будет спущен на Землю без экипажа, вернут результаты экспериментов и другое оборудование, в том числе неисправное, например, аккумулятор одного из российских скафандров, отказавший в августе 2022 года.Предыдущий выход в открытый космос по российской программе прошел 17 ноября 2022 года. Космонавты Прокопьев и Петелин после него должны были ещё четыре раза работать за бортом станции, но выходы были перенесены из-за разгерметизации системы охлаждения их корабля.Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.Экипаж - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а аткже американский астронавт Фрэнк Рубио, перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября 2023 года. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.
https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html
https://ria.ru/20230226/soyuz-1854355984.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840238458_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_c3153b74e144b031f497b9fe4899b601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Центр управления полетами, Международная космическая станция (МКС)
04:12 26.02.2023 (обновлено: 04:24 26.02.2023)
 
Российские космонавты выйдут в открытый космос весной, заявил Борисов

Борисов: российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле-мае

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 фев – РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов в открытый космос пройдёт в апреле-мае 2023 года, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Будет продолжена научная программа. В апреле-мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования модуля "Наука", - сказал Борисов в Центре управления полетами после стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 11:40
МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом
Он добавил, что корабль пристыковался к станции "мягко". На нем экипаж предыдущего корабля "Союз МС-22" вернется на Землю в штатном режиме.
На самом "Союзе МС-22", который будет спущен на Землю без экипажа, вернут результаты экспериментов и другое оборудование, в том числе неисправное, например, аккумулятор одного из российских скафандров, отказавший в августе 2022 года.
Предыдущий выход в открытый космос по российской программе прошел 17 ноября 2022 года. Космонавты Прокопьев и Петелин после него должны были ещё четыре раза работать за бортом станции, но выходы были перенесены из-за разгерметизации системы охлаждения их корабля.
Корабль "Союз МС-23" прилетел в беспилотном режиме на МКС на замену предыдущему "Союзу МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.
Экипаж - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а аткже американский астронавт Фрэнк Рубио, перенесут свои кресла в новый корабль и вернутся на нем 27 сентября 2023 года. Их экспедиция, начавшаяся 21 сентября 2022 года, растянется вдвое и продлится больше 370 дней.
Трансляция пуска ракеты-носителя Союз-2.1а с беспилотным кораблем Союз МС-23 на экране в Центре управления полетами (ЦУП) в Королёве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
04:04
Корабль на замену неисправному "Союзу МС-22" пристыковался к МКС
 
Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала