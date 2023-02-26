https://ria.ru/20230226/bliny-1854379425.html
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов - РИА Новости, 26.02.2023
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:54
2023-02-26T10:54
2023-02-26T14:40
омская область
происшествия
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ОМСК, 26 фев — РИА Новости. Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах. Праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". Тридцативосьмилетняя женщина умерла до приезда скорой помощи. В областном УМВД информацию также подтвердили. Сейчас проводится проверка случившегося.
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омская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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омская область, происшествия
Омская область, Происшествия
10:54 26.02.2023 (обновлено: 14:40 26.02.2023)
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
В Омской области 38-летняя женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
ОМСК, 26 фев — РИА Новости. Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах.
"Информация по инциденту подтверждается. Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась", — пояснили корреспонденту РИА Новости источники.
Праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". Тридцативосьмилетняя женщина умерла до приезда скорой помощи.
В областном УМВД информацию также подтвердили. Сейчас проводится проверка случившегося.