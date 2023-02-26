Рейтинг@Mail.ru
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов - РИА Новости, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230226/bliny-1854379425.html
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов - РИА Новости, 26.02.2023
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов
Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:54
2023-02-26T14:40
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
ОМСК, 26 фев — РИА Новости. Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах. Праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". Тридцативосьмилетняя женщина умерла до приезда скорой помощи. В областном УМВД информацию также подтвердили. Сейчас проводится проверка случившегося.
https://ria.ru/20230214/sud-1852048840.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, происшествия
Омская область, Происшествия
10:54 26.02.2023 (обновлено: 14:40 26.02.2023)
 
В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов

В Омской области 38-летняя женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 фев — РИА Новости. Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах.

"Информация по инциденту подтверждается. Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась", — пояснили корреспонденту РИА Новости источники.

Праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". Тридцативосьмилетняя женщина умерла до приезда скорой помощи.
В областном УМВД информацию также подтвердили. Сейчас проводится проверка случившегося.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 23:36
В Тюмени осудили двух жителей за сбыт суррогата, от которого умерла женщина
 
Омская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала