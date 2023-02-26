https://ria.ru/20230226/bliny-1854379425.html

В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов

В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов - РИА Новости, 26.02.2023

В Омской области женщина подавилась и умерла на конкурсе поедания блинов

Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:54

2023-02-26T10:54

2023-02-26T14:40

омская область

происшествия

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ОМСК, 26 фев — РИА Новости. Жительница Омской области участвовала в конкурсе по поеданию блинов, во время которого подавилась и умерла, рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах. Праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории "Коммунальник". Тридцативосьмилетняя женщина умерла до приезда скорой помощи. В областном УМВД информацию также подтвердили. Сейчас проводится проверка случившегося.

https://ria.ru/20230214/sud-1852048840.html

омская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

омская область, происшествия