https://ria.ru/20230226/berlin-1854411075.html

В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка

В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка - РИА Новости, 26.02.2023

В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка

Вандалы растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T14:47

2023-02-26T14:47

2023-02-26T16:12

россия

берлин (город)

в мире

т-72 "урал"

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вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Вандалы растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что проукраинские активисты уничтожали цветы и вступали в перепалку с теми, кто пытался вернуть их на место. Сотрудники полиции отвели в сторону самых агрессивных протестующих. Тем не менее они не мешали остальным уничтожать цветы. В свою очередь, местные жители пытались утихомирить активистов. В частности, они предложили трактовать возложение цветов как знак скорби по всем погибшим в конфликте.В конечном итоге вандалы забрались на танк, где им уже не могли помешать, и демонстративно уничтожили остатки цветов.Накануне проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к бронемашине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву.Организаторами акции по установке танка Т-72 перед посольством выступили некто Энно Ленце и Вилянд Гибель, которые являются хозяевами и создателями столичного музея Berlin Story Bunker.По данным активистов, бронемашина во время боев еще в начале российской спецоперации сгорела около Киева при попадании мины. Не без участия украинских властей танк доставили через Польшу в Германию. Перевозка и сама акция обошлись организаторам в 100 тысяч евро, которые оплатили с помощью пожертвований.

https://ria.ru/20230212/bezhentsy-1851509715.html

https://ria.ru/20230226/berlin-1854350446.html

россия

берлин (город)

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Потасовка у танка перед посольством РФ в Берлине Полиция Берлина не помешала скинуть гвоздики с выставленного у посольства РФ танка, ряд горожан пытались отстоять цветы и вернуть их на место, возникла перепалка. Цветы ранее выложили на подбитый в ходе СВО танк участники акции против поставок оружия Украине. Сам танк установили в качестве провокации проукраинские активисты. 2023-02-26T14:47 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, берлин (город), в мире, т-72 "урал", украина, вооруженные силы украины, киев