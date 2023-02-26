14:47 26.02.2023 (обновлено: 16:12 26.02.2023)
В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка
Полиция Берлина позволила скинуть цветы с выставленного у посольства России танка
БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Вандалы растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что проукраинские активисты уничтожали цветы и вступали в перепалку с теми, кто пытался вернуть их на место. Сотрудники полиции отвели в сторону самых агрессивных протестующих. Тем не менее они не мешали остальным уничтожать цветы. В свою очередь, местные жители пытались утихомирить активистов. В частности, они предложили трактовать возложение цветов как знак скорби по всем погибшим в конфликте.
"Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком. Видимо, они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война", — сказал наблюдавший за происходящим немец.
В конечном итоге вандалы забрались на танк, где им уже не могли помешать, и демонстративно уничтожили остатки цветов.
Накануне проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к бронемашине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву.
Организаторами акции по установке танка Т-72 перед посольством выступили некто Энно Ленце и Вилянд Гибель, которые являются хозяевами и создателями столичного музея Berlin Story Bunker.
По данным активистов, бронемашина во время боев еще в начале российской спецоперации сгорела около Киева при попадании мины. Не без участия украинских властей танк доставили через Польшу в Германию. Перевозка и сама акция обошлись организаторам в 100 тысяч евро, которые оплатили с помощью пожертвований.