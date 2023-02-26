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В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка - РИА Новости, 26.02.2023
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В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка
В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка - РИА Новости, 26.02.2023
В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка
Вандалы растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:47
2023-02-26T16:12
россия
берлин (город)
в мире
т-72 "урал"
украина
вооруженные силы украины
киев
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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Вандалы растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что проукраинские активисты уничтожали цветы и вступали в перепалку с теми, кто пытался вернуть их на место. Сотрудники полиции отвели в сторону самых агрессивных протестующих. Тем не менее они не мешали остальным уничтожать цветы. В свою очередь, местные жители пытались утихомирить активистов. В частности, они предложили трактовать возложение цветов как знак скорби по всем погибшим в конфликте.В конечном итоге вандалы забрались на танк, где им уже не могли помешать, и демонстративно уничтожили остатки цветов.Накануне проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к бронемашине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву.Организаторами акции по установке танка Т-72 перед посольством выступили некто Энно Ленце и Вилянд Гибель, которые являются хозяевами и создателями столичного музея Berlin Story Bunker.По данным активистов, бронемашина во время боев еще в начале российской спецоперации сгорела около Киева при попадании мины. Не без участия украинских властей танк доставили через Польшу в Германию. Перевозка и сама акция обошлись организаторам в 100 тысяч евро, которые оплатили с помощью пожертвований.
https://ria.ru/20230212/bezhentsy-1851509715.html
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россия
берлин (город)
украина
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Потасовка у танка перед посольством РФ в Берлине
Полиция Берлина не помешала скинуть гвоздики с выставленного у посольства РФ танка, ряд горожан пытались отстоять цветы и вернуть их на место, возникла перепалка. Цветы ранее выложили на подбитый в ходе СВО танк участники акции против поставок оружия Украине. Сам танк установили в качестве провокации проукраинские активисты.
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россия, берлин (город), в мире, т-72 "урал", украина, вооруженные силы украины, киев
Россия, Берлин (город), В мире, Т-72 "Урал", Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
14:47 26.02.2023 (обновлено: 16:12 26.02.2023)
 
В Берлине вандалы уничтожили цветы с привезенного к посольству России танка

Полиция Берлина позволила скинуть цветы с выставленного у посольства России танка

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БЕРЛИН, 26 фев — РИА Новости. Вандалы растоптали и унесли цветы с танка, установленного перед посольством России в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что проукраинские активисты уничтожали цветы и вступали в перепалку с теми, кто пытался вернуть их на место. Сотрудники полиции отвели в сторону самых агрессивных протестующих. Тем не менее они не мешали остальным уничтожать цветы. В свою очередь, местные жители пытались утихомирить активистов. В частности, они предложили трактовать возложение цветов как знак скорби по всем погибшим в конфликте.

"Тот, кто уничтожает цветы, не может быть хорошим человеком. Видимо, они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война", — сказал наблюдавший за происходящим немец.

В конечном итоге вандалы забрались на танк, где им уже не могли помешать, и демонстративно уничтожили остатки цветов.
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Накануне проукраинские активисты установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к бронемашине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву.
Организаторами акции по установке танка Т-72 перед посольством выступили некто Энно Ленце и Вилянд Гибель, которые являются хозяевами и создателями столичного музея Berlin Story Bunker.
По данным активистов, бронемашина во время боев еще в начале российской спецоперации сгорела около Киева при попадании мины. Не без участия украинских властей танк доставили через Польшу в Германию. Перевозка и сама акция обошлись организаторам в 100 тысяч евро, которые оплатили с помощью пожертвований.
Установленный проукраинскими активистами перед посольством России в Берлине танк покрыли сотнями цветов
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РоссияБерлин (город)В миреТ-72 "Урал"УкраинаВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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