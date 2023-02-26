Эксперт оценил результативность акций протеста против поставок оружия Киеву
Эксперт Бордачев: европейским элитам нет дела до акций против поставок оружия Киеву
© SOS DonbassАкция против поставок оружия Украине в Версале, Франция
© SOS Donbass
Акция против поставок оружия Украине в Версале, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Акции против поставок оружия Украине отражают общественное мнение в Европе, но не приведут к результату, поскольку европейским элитам нет дела до мнения населения, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.
Демонстранты, протестовавшие в субботу против поставок оружия Украине, покрыли сотнями цветов подбитый в ходе спецоперации танк, который перед посольством России в Берлине установили проукраинские активисты, передавал корреспондент РИА Новости. По разным оценкам, всего в акции в немецкой столице участвовали от 13 до 50 тысяч человек. Акции против поставок оружия Киеву прошли также во Франции и Италии.
"Это одновременно отражает общественные настроения в Европе и одновременно отражает то, насколько европейские элиты не обращают внимания на мнение своих же граждан", - сказал Бордачев.
Ждать изменения ситуации с поставками оружия и санкциями, добавил он, не стоит, нет и политических сил, которые могли бы возглавить подобное движение.
"Плевать они хотели на мнение населения, а партий, которые могли бы возглавить подобное движение против, нет, нет политических партий. Мы знаем по той же Германии, что значимая часть населения, 46%, против военной помощи Украине. Но все это будет игнорироваться, поскольку партийные системы разрушены", - добавил эксперт.
По его словам, это актуально для всей Европы - то же самое происходит и во Франции, и в Бельгии.