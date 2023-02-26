https://ria.ru/20230226/aktsii-1854436851.html

Эксперт оценил результативность акций протеста против поставок оружия Киеву

Эксперт оценил результативность акций протеста против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 26.02.2023

Эксперт оценил результативность акций протеста против поставок оружия Киеву

Акции против поставок оружия Украине отражают общественное мнение в Европе, но не приведут к результату, поскольку европейским элитам нет дела до мнения... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T18:16

2023-02-26T18:16

2023-02-26T18:16

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европа

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Акции против поставок оружия Украине отражают общественное мнение в Европе, но не приведут к результату, поскольку европейским элитам нет дела до мнения населения, заявил РИА Новости научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Демонстранты, протестовавшие в субботу против поставок оружия Украине, покрыли сотнями цветов подбитый в ходе спецоперации танк, который перед посольством России в Берлине установили проукраинские активисты, передавал корреспондент РИА Новости. По разным оценкам, всего в акции в немецкой столице участвовали от 13 до 50 тысяч человек. Акции против поставок оружия Киеву прошли также во Франции и Италии. "Это одновременно отражает общественные настроения в Европе и одновременно отражает то, насколько европейские элиты не обращают внимания на мнение своих же граждан", - сказал Бордачев. Ждать изменения ситуации с поставками оружия и санкциями, добавил он, не стоит, нет и политических сил, которые могли бы возглавить подобное движение. По его словам, это актуально для всей Европы - то же самое происходит и во Франции, и в Бельгии.

https://ria.ru/20230225/miting-1854341989.html

https://ria.ru/20230226/germaniya-1854363218.html

франция

европа

украина

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в мире, франция, европа, украина