https://ria.ru/20230225/zemletryasenie-1854237231.html

На юге Камчатки произошло землетрясение

На юге Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 25.02.2023

На юге Камчатки произошло землетрясение

На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T09:50

2023-02-25T09:50

2023-02-25T11:04

происшествия

петропавловск-камчатский

российская академия наук

тихий океан

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев — РИА Новости. На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Толчок произошел в 18:25 по местному времени (09:25 мск) в акватории Тихого океана у побережья на юге полуострова. Очаг залегал в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

петропавловск-камчатский

тихий океан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук, тихий океан