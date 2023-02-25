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На юге Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 25.02.2023
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На юге Камчатки произошло землетрясение
На юге Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 25.02.2023
На юге Камчатки произошло землетрясение
На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:50
2023-02-25T11:04
происшествия
петропавловск-камчатский
российская академия наук
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев — РИА Новости. На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Толчок произошел в 18:25 по местному времени (09:25 мск) в акватории Тихого океана у побережья на юге полуострова. Очаг залегал в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук, тихий океан
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Тихий океан
09:50 25.02.2023 (обновлено: 11:04 25.02.2023)
 
На юге Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у побережья Камчатки

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев — РИА Новости. На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Толчок произошел в 18:25 по местному времени (09:25 мск) в акватории Тихого океана у побережья на юге полуострова.
Очаг залегал в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукТихий океан
 
 
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