https://ria.ru/20230225/zemletryasenie-1854237231.html
На юге Камчатки произошло землетрясение
На юге Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 25.02.2023
На юге Камчатки произошло землетрясение
На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:50
2023-02-25T09:50
2023-02-25T11:04
происшествия
петропавловск-камчатский
российская академия наук
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768848497_0:0:5195:2922_1920x0_80_0_0_f362b34b837a2f36a0c11065788117ab.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев — РИА Новости. На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,1, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Толчок произошел в 18:25 по местному времени (09:25 мск) в акватории Тихого океана у побережья на юге полуострова. Очаг залегал в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
петропавловск-камчатский
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768848113_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bc3aedaf7b5a609c2a1e02e193febf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук, тихий океан
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Тихий океан
09:50 25.02.2023 (обновлено: 11:04 25.02.2023)
На юге Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у побережья Камчатки