https://ria.ru/20230225/zemletryasenie-1854213249.html
В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 25.02.2023
В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T00:03
2023-02-25T00:03
2023-02-25T00:03
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турция
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Пютюрге в Малатье", - говорится в сообщении. Землетрясение в 23.25 (совпадает с мск) было зарегистрировано на глубине семь километров.
https://ria.ru/20230224/zemletryasenie-1854205292.html
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в мире, турция
В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
AFAD: в турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7