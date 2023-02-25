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В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 25.02.2023
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В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 25.02.2023
В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T00:03
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в мире
турция
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Пютюрге в Малатье", - говорится в сообщении. Землетрясение в 23.25 (совпадает с мск) было зарегистрировано на глубине семь километров.
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в мире, турция
В мире, Турция
00:03 25.02.2023
 
В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

AFAD: в турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Пютюрге в Малатье", - говорится в сообщении.
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 22:21
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 44 218 человек
Землетрясение в 23.25 (совпадает с мск) было зарегистрировано на глубине семь километров.
 
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