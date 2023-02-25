https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854250092.html

Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского

Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 25.02.2023

Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского

Вооруженные силы России должны продолжить наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы лишить Киев возможности "засорять своими воплями эфир и мозги людям",... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:44

2023-02-25T11:44

2023-02-25T11:59

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

в мире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России должны продолжить наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы лишить Киев возможности "засорять своими воплями эфир и мозги людям", написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. "Уверен, надо продолжать "замес" украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей", — говорится в публикации. Он предположил, что воинственности верхушке киевского режима добавляет уверенность в том, что им самим, их семьям и деньгам, которые давно находятся за границей, ничего не угрожает. "В случае "грандиозного шухера" им хватит места в салонах покидающих Киев американских самолетов", — отметил Аксенов. Он считает, что человеческие жизни в глазах Зеленского, живущего в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу, не имеют никакой ценности. "Для него и его подельников все – пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности: бесконечные ряды свежих могил на кладбищах Украины, люди, замерзающие в холодных, обесточенных домах, миллионы беженцев, разруха и крах экономики", — резюмировал Аксенов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма

https://ria.ru/20230225/krym-1854236500.html

https://ria.ru/20230225/deputat-1854241795.html

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украина, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), в мире