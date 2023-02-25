Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854250092.html
Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского
Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости, 25.02.2023
Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского
Вооруженные силы России должны продолжить наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы лишить Киев возможности "засорять своими воплями эфир и мозги людям",... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:44
2023-02-25T11:59
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России должны продолжить наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы лишить Киев возможности "засорять своими воплями эфир и мозги людям", написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. "Уверен, надо продолжать "замес" украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей", — говорится в публикации. Он предположил, что воинственности верхушке киевского режима добавляет уверенность в том, что им самим, их семьям и деньгам, которые давно находятся за границей, ничего не угрожает. "В случае "грандиозного шухера" им хватит места в салонах покидающих Киев американских самолетов", — отметил Аксенов. Он считает, что человеческие жизни в глазах Зеленского, живущего в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу, не имеют никакой ценности. "Для него и его подельников все – пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности: бесконечные ряды свежих могил на кладбищах Украины, люди, замерзающие в холодных, обесточенных домах, миллионы беженцев, разруха и крах экономики", — резюмировал Аксенов.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма
https://ria.ru/20230225/krym-1854236500.html
https://ria.ru/20230225/deputat-1854241795.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f1c76241ce48b53e71f97d181bbeab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), В мире
11:44 25.02.2023 (обновлено: 11:59 25.02.2023)
 
Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского

Аксенов призвал продолжить удары по инфраструктуре Украины после слов Зеленского

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России должны продолжить наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы лишить Киев возможности "засорять своими воплями эфир и мозги людям", написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Уверен, надо продолжать "замес" украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей", — говорится в публикации.
Ялта, Крым - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
09:39Специальная военная операция на Украине
В Крыму предупредили Зеленского о страшных последствиях в случае агрессии
Он предположил, что воинственности верхушке киевского режима добавляет уверенность в том, что им самим, их семьям и деньгам, которые давно находятся за границей, ничего не угрожает.

"В случае "грандиозного шухера" им хватит места в салонах покидающих Киев американских самолетов", — отметил Аксенов.

Он считает, что человеческие жизни в глазах Зеленского, живущего в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу, не имеют никакой ценности.

"Для него и его подельников все – пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности: бесконечные ряды свежих могил на кладбищах Украины, люди, замерзающие в холодных, обесточенных домах, миллионы беженцев, разруха и крах экономики", — резюмировал Аксенов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
10:45
Депутат Госдумы призвал уничтожить киевский режим из-за угроз Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала