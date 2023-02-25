11:44 25.02.2023 (обновлено: 11:59 25.02.2023)
Глава Крыма жестко ответил на угрозы Зеленского
Аксенов призвал продолжить удары по инфраструктуре Украины после слов Зеленского
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России должны продолжить наносить удары по инфраструктуре Украины, чтобы лишить Киев возможности "засорять своими воплями эфир и мозги людям", написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Уверен, надо продолжать "замес" украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей", — говорится в публикации.
"Уверен, надо продолжать "замес" украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей", — говорится в публикации.
Он предположил, что воинственности верхушке киевского режима добавляет уверенность в том, что им самим, их семьям и деньгам, которые давно находятся за границей, ничего не угрожает.
"В случае "грандиозного шухера" им хватит места в салонах покидающих Киев американских самолетов", — отметил Аксенов.
Он считает, что человеческие жизни в глазах Зеленского, живущего в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу, не имеют никакой ценности.
"Для него и его подельников все – пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности: бесконечные ряды свежих могил на кладбищах Украины, люди, замерзающие в холодных, обесточенных домах, миллионы беженцев, разруха и крах экономики", — резюмировал Аксенов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма
"В случае "грандиозного шухера" им хватит места в салонах покидающих Киев американских самолетов", — отметил Аксенов.
Он считает, что человеческие жизни в глазах Зеленского, живущего в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу, не имеют никакой ценности.
"Для него и его подельников все – пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности: бесконечные ряды свежих могил на кладбищах Украины, люди, замерзающие в холодных, обесточенных домах, миллионы беженцев, разруха и крах экономики", — резюмировал Аксенов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма