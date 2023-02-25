https://ria.ru/20230225/zayavilenie-1854319347.html

Заявление минфинов G20 приняли без позиции по Украине

Заявление минфинов G20 приняли без позиции по Украине - РИА Новости, 25.02.2023

Заявление минфинов G20 приняли без позиции по Украине

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 приняли итоговый документ без позиции по Украине из-за возражений Китая и России, заявила глава Минфина... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T19:08

2023-02-25T19:08

2023-02-25T19:42

в мире

украина

россия

индия

нирмала ситхараман

большая двадцатка

китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — РИА Новости. Министры финансов и главы центральных банков стран G20 приняли итоговый документ без позиции по Украине из-за возражений Китая и России, заявила глава Минфина Индии Нирмала Ситхараман на пресс-конференции."У России и Китая были оговорки, поэтому коммюнике не могло быть опубликовано. Вместо этого были опубликованы резюме председателя G20 и итоговый документ", — сообщила она.В субботу днем Министерство финансов Индии опубликовало не коммюнике встречи глав минфинов "Большой двадцатки", а резюме председателя и итоговый документ, где отмечается разница подходов стран по конфликту на Украине. Там указывается, что большинство участников форума осуждают российскую спецоперацию, но при этом есть и противоположные мнения.Как ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, официальные лица в Индии намерены избегать в каких-либо совместных заявлениях G20 использования термина "война" по отношению к ситуации на Украине. Кроме того, они выражают обеспокоенность тем, что планы некоторых стран о продолжении введения санкций против России отвлекут внимание от других приоритетов встреч "Большой двадцатки".Накануне Министерство иностранных дел Китая опубликовало план по урегулированию украинского кризиса, состоящий из 12 пунктов. Среди них — призывы к прекращению боевых действий, возобновлению переговоров, отказу от менталитета холодной войны, снижению стратегических рисков и уважению суверенитета всех стран.Отдельно говорится о преодолении гуманитарного кризиса, выполнении зерновой сделки, восстановлении Украины и обеспечении безопасности АЭС. Сам Китай выразил готовность работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении конфликта.В МИД России, в свою очередь, заявили, что высоко ценят стремление КНР внести вклад в урегулирование конфликта мирным путем, разделяют соображения Пекина и выражают открытость к достижению всех целей спецоперации дипломатическим путем.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

https://ria.ru/20230225/vopros-1854284926.html

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

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россия

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китай

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в мире, украина, россия, индия, нирмала ситхараман, большая двадцатка, китай