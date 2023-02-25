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В Госдуме предположили, кому адресовались слова Зеленского о захвате Крыма - РИА Новости, 25.02.2023
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В Госдуме предположили, кому адресовались слова Зеленского о захвате Крыма
В Госдуме предположили, кому адресовались слова Зеленского о захвате Крыма - РИА Новости, 25.02.2023
В Госдуме предположили, кому адресовались слова Зеленского о захвате Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что слова Владимира Зеленского по захвату Крыма адресованы и рассчитаны, прежде всего, для западных... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:23
2023-02-25T14:58
в мире
россия
киев
леонид ивлев
украина
владимир зеленский
госдума рф
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что слова Владимира Зеленского по захвату Крыма адресованы и рассчитаны, прежде всего, для западных стран. Ранее Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом."Подобные заявления мы слышим на протяжении последних девяти лет. Это очередное заявление Зеленского, похоже, адресовано и рассчитано для Запада – США и НАТО. Это ответ на ту военную помощь, которую оказывают американцы и другие страны НАТО вооруженным силам Украины. Эту помощь надо отрабатывать, вот Зеленский и делает подобные заявления", - сказал РИА Новости Ивлев. При этом, по его словам, Крыму, с учетом подобной агрессивной риторики, не стоит расслабляться. "Боеготовность воинских частей должна быть на высоте, и оборона должна быть подготовлена в полном объеме", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854260830.html
https://ria.ru/20230225/krym-1854242413.html
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в мире, россия, киев, леонид ивлев, украина, владимир зеленский, госдума рф, оон, нато, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Леонид Ивлев, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, ООН, НАТО, Владимир Путин
14:23 25.02.2023 (обновлено: 14:58 25.02.2023)
 
В Госдуме предположили, кому адресовались слова Зеленского о захвате Крыма

Депутат Ивлев: говоря о захвате Крыма, Зеленский обращался и рассчитывал на Запад

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что слова Владимира Зеленского по захвату Крыма адресованы и рассчитаны, прежде всего, для западных стран.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 12:58
"И "Оскар" получает…" В Британии не поверили слезам Зеленского
"Подобные заявления мы слышим на протяжении последних девяти лет. Это очередное заявление Зеленского, похоже, адресовано и рассчитано для Запада – США и НАТО. Это ответ на ту военную помощь, которую оказывают американцы и другие страны НАТО вооруженным силам Украины. Эту помощь надо отрабатывать, вот Зеленский и делает подобные заявления", - сказал РИА Новости Ивлев.
При этом, по его словам, Крыму, с учетом подобной агрессивной риторики, не стоит расслабляться.
"Боеготовность воинских частей должна быть на высоте, и оборона должна быть подготовлена в полном объеме", - подчеркнул депутат.
Вид на Ялту, Крым - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 10:53Специальная военная операция на Украине
В Госдуме рассказали, чем закончится обещанный Зеленским поход на Крым
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 11:46Специальная военная операция на Украине
В Крыму назвали планы Зеленского ослабить Россию политической утопией
 
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