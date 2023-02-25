14:23 25.02.2023 (обновлено: 14:58 25.02.2023)
В Госдуме предположили, кому адресовались слова Зеленского о захвате Крыма
Депутат Ивлев: говоря о захвате Крыма, Зеленский обращался и рассчитывал на Запад
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что слова Владимира Зеленского по захвату Крыма адресованы и рассчитаны, прежде всего, для западных стран.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом.
"Подобные заявления мы слышим на протяжении последних девяти лет. Это очередное заявление Зеленского, похоже, адресовано и рассчитано для Запада – США и НАТО. Это ответ на ту военную помощь, которую оказывают американцы и другие страны НАТО вооруженным силам Украины. Эту помощь надо отрабатывать, вот Зеленский и делает подобные заявления", - сказал РИА Новости Ивлев.
При этом, по его словам, Крыму, с учетом подобной агрессивной риторики, не стоит расслабляться.
"Боеготовность воинских частей должна быть на высоте, и оборона должна быть подготовлена в полном объеме", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".