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В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС - РИА Новости, 25.02.2023
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В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС
В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС - РИА Новости, 25.02.2023
В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС
Запускать блоки Запорожской АЭС до того, пока украинские войска не будут отброшены за пределы досягаемости обстрелов, небезопасно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T09:58
2023-02-25T09:58
россия
запорожская область
энергодар
владимир рогов
владимир путин
запорожская аэс
росэнергоатом
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Запускать блоки Запорожской АЭС до того, пока украинские войска не будут отброшены за пределы досягаемости обстрелов, небезопасно, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что два блока Запорожской АЭС находятся в состоянии текущего ремонта, два - в режиме холодного останова и еще два - пятый и шестой - в режиме горячего останова. Карчаа подчеркнул, что запустить в полном объеме все шесть реакторов в теории можно достаточно быстро, но на практике этому мешает неадекватность украинского режима. "Пока не будет отодвинута линия фронта, а боевики ВСУ, соответственно, отброшены на то расстояние, с которого они не смогут производить обстрелы атомной электростанции, то запускать АЭС – дело небезопасное. От нынешнего обезумевшего киевского режима можно ожидать чего угодно. Тем более ядерный терроризм - их любимое занятие", - сказал Рогов. По его словам, на данный момент АЭС не вырабатывает электроэнергию. Уровень радиации на объекте в норме. "Атомная станция полноценно обслуживается, персонал исправно получает зарплату, люди ездят на стажировку в другие регионы России, чтобы повысить свой профессиональный уровень", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
https://ria.ru/20230225/zaes-1854221826.html
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россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, владимир путин, запорожская аэс, росэнергоатом, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Вооруженные силы Украины
09:58 25.02.2023
 
В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС

Рогов: блоки ЗАЭС запустят после того, как ВСУ отбросят за пределы досягаемости обстрелов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Запускать блоки Запорожской АЭС до того, пока украинские войска не будут отброшены за пределы досягаемости обстрелов, небезопасно, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что два блока Запорожской АЭС находятся в состоянии текущего ремонта, два - в режиме холодного останова и еще два - пятый и шестой - в режиме горячего останова. Карчаа подчеркнул, что запустить в полном объеме все шесть реакторов в теории можно достаточно быстро, но на практике этому мешает неадекватность украинского режима.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
02:56
Санкции подтвердили признание ЗАЭС российской станцией, заявил Рогов
"Пока не будет отодвинута линия фронта, а боевики ВСУ, соответственно, отброшены на то расстояние, с которого они не смогут производить обстрелы атомной электростанции, то запускать АЭС – дело небезопасное. От нынешнего обезумевшего киевского режима можно ожидать чего угодно. Тем более ядерный терроризм - их любимое занятие", - сказал Рогов.
По его словам, на данный момент АЭС не вырабатывает электроэнергию. Уровень радиации на объекте в норме.
"Атомная станция полноценно обслуживается, персонал исправно получает зарплату, люди ездят на стажировку в другие регионы России, чтобы повысить свой профессиональный уровень", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 20:13Специальная военная операция на Украине
МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС
 
РоссияЗапорожская областьЭнергодарВладимир РоговВладимир ПутинЗапорожская АЭСРосэнергоатомВооруженные силы Украины
 
 
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