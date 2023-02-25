В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС
Рогов: блоки ЗАЭС запустят после того, как ВСУ отбросят за пределы досягаемости обстрелов
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Запускать блоки Запорожской АЭС до того, пока украинские войска не будут отброшены за пределы досягаемости обстрелов, небезопасно, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что два блока Запорожской АЭС находятся в состоянии текущего ремонта, два - в режиме холодного останова и еще два - пятый и шестой - в режиме горячего останова. Карчаа подчеркнул, что запустить в полном объеме все шесть реакторов в теории можно достаточно быстро, но на практике этому мешает неадекватность украинского режима.
"Пока не будет отодвинута линия фронта, а боевики ВСУ, соответственно, отброшены на то расстояние, с которого они не смогут производить обстрелы атомной электростанции, то запускать АЭС – дело небезопасное. От нынешнего обезумевшего киевского режима можно ожидать чего угодно. Тем более ядерный терроризм - их любимое занятие", - сказал Рогов.
По его словам, на данный момент АЭС не вырабатывает электроэнергию. Уровень радиации на объекте в норме.
"Атомная станция полноценно обслуживается, персонал исправно получает зарплату, люди ездят на стажировку в другие регионы России, чтобы повысить свой профессиональный уровень", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.