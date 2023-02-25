https://ria.ru/20230225/zaes-1854237782.html

В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС

В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС - РИА Новости, 25.02.2023

В Запорожской области назвали условия запуска блоков АЭС

Запускать блоки Запорожской АЭС до того, пока украинские войска не будут отброшены за пределы досягаемости обстрелов, небезопасно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T09:58

2023-02-25T09:58

2023-02-25T09:58

россия

запорожская область

энергодар

владимир рогов

владимир путин

запорожская аэс

росэнергоатом

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Запускать блоки Запорожской АЭС до того, пока украинские войска не будут отброшены за пределы досягаемости обстрелов, небезопасно, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что два блока Запорожской АЭС находятся в состоянии текущего ремонта, два - в режиме холодного останова и еще два - пятый и шестой - в режиме горячего останова. Карчаа подчеркнул, что запустить в полном объеме все шесть реакторов в теории можно достаточно быстро, но на практике этому мешает неадекватность украинского режима. "Пока не будет отодвинута линия фронта, а боевики ВСУ, соответственно, отброшены на то расстояние, с которого они не смогут производить обстрелы атомной электростанции, то запускать АЭС – дело небезопасное. От нынешнего обезумевшего киевского режима можно ожидать чего угодно. Тем более ядерный терроризм - их любимое занятие", - сказал Рогов. По его словам, на данный момент АЭС не вырабатывает электроэнергию. Уровень радиации на объекте в норме. "Атомная станция полноценно обслуживается, персонал исправно получает зарплату, люди ездят на стажировку в другие регионы России, чтобы повысить свой профессиональный уровень", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.

https://ria.ru/20230225/zaes-1854221826.html

https://ria.ru/20230220/zaes-1853278221.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, энергодар, владимир рогов, владимир путин, запорожская аэс, росэнергоатом, вооруженные силы украины