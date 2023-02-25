https://ria.ru/20230225/zaes-1854221826.html
Санкции подтвердили признание ЗАЭС российской станцией, заявил Рогов
Санкции подтвердили признание ЗАЭС российской станцией, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2023
Санкции подтвердили признание ЗАЭС российской станцией, заявил Рогов
Американские санкции против Запорожской АЭС говорят о признании ее российским предприятием, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T02:56
2023-02-25T02:56
2023-02-25T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Американские санкции против Запорожской АЭС говорят о признании ее российским предприятием, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое — Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда. Если бы они считали АЭС принадлежащей режиму Зеленского, то никакие бы санкции не вводили", — сказал он.Накануне Госдепартамент США сообщил, что внес в санкционные списки Запорожскую АЭС и генерального директора компании по эксплуатации Олега Романенко.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. В начале октября президент Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под управление России.При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать территорию станции, Энергодар и окрестные села.
https://ria.ru/20230224/zaes-1854175891.html
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в мире, россия, энергодар, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, запорожская аэс, балаковская аэс, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Балаковская АЭС, Санкции в отношении России
02:56 25.02.2023 (обновлено: 09:37 25.02.2023)
Санкции подтвердили признание ЗАЭС российской станцией, заявил Рогов
Член ГСА Запорожья Рогов: западные санкции подтвердили признание ЗАЭС российской