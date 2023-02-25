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В Тюменской области школьника арестовали за намерение поджечь военкомат - РИА Новости, 25.02.2023
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В Тюменской области школьника арестовали за намерение поджечь военкомат
В Тюменской области школьника арестовали за намерение поджечь военкомат - РИА Новости, 25.02.2023
В Тюменской области школьника арестовали за намерение поджечь военкомат
Тобольский городской суд на два месяца арестовал 15-летнего жителя Тобольска, который собирался поджечь военкомат, по обвинению в подготовке теракта, сообщает... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:44
2023-02-25T16:44
происшествия
тюменская область
тобольск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТЮМЕНЬ, 25 фев – РИА Новости. Тобольский городской суд на два месяца арестовал 15-летнего жителя Тобольска, который собирался поджечь военкомат, по обвинению в подготовке теракта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По данным суда, ученик 9 класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района, задержан поздним вечером 23 февраля, когда с коктейлем Молотова и зажигалкой шел в сторону военкомата. "Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч.3 ст.30, ст.205 УК РФ). По решению суда юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года", - следует из сообщения. Отмечается, что "теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления". Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, юноша 2007 года рождения проявлял в интернете интерес к данной теме, преступление установлено и пресечено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств.
https://ria.ru/20230214/podzhog-1851968040.html
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тюменская область
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происшествия, тюменская область, тобольск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Тюменская область, Тобольск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:44 25.02.2023
 
В Тюменской области школьника арестовали за намерение поджечь военкомат

В Тюменской области школьника арестовали за намерение поджечь военкомат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 25 фев – РИА Новости. Тобольский городской суд на два месяца арестовал 15-летнего жителя Тобольска, который собирался поджечь военкомат, по обвинению в подготовке теракта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
По данным суда, ученик 9 класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района, задержан поздним вечером 23 февраля, когда с коктейлем Молотова и зажигалкой шел в сторону военкомата.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 15:57
Житель Ростовской области, поджегший военкомат, получил четыре года колонии
"Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч.3 ст.30, ст.205 УК РФ). По решению суда юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года", - следует из сообщения.
Отмечается, что "теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления". Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, юноша 2007 года рождения проявлял в интернете интерес к данной теме, преступление установлено и пресечено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств.
Молоток в зале судебных заседаний
31 января, 11:29
Фигуранта дела о поджоге военкомата в Югре приговорили к 12 годам колонии
 
ПроисшествияТюменская областьТобольскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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