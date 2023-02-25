https://ria.ru/20230225/vizit-1854309710.html

В правительстве Венгрии рассказали о повестке визита Орбана в Киев

В правительстве Венгрии рассказали о повестке визита Орбана в Киев - РИА Новости, 25.02.2023

В правительстве Венгрии рассказали о повестке визита Орбана в Киев

Венгрия обсуждает техническую подготовку поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев и хотела бы, чтобы в ходе визита были подняты вопросы... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:54

2023-02-25T17:54

2023-02-25T17:54

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БУДАПЕШТ, 25 фев - РИА Новости. Венгрия обсуждает техническую подготовку поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев и хотела бы, чтобы в ходе визита были подняты вопросы использования венгерского языка в Закарпатье, заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш. "Министр иностранных дел (Венгнри Сийярто) вчера заявил, что идут технические приготовления (визита Орбана в Киев - ред.). Венгерская международная дипломатия стремится к тому, чтобы такие встречи имели смысл и обе стороны извлекали из них пользу", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, больше всего Венгрию не устраивает украинский закон об образовании, который "грубо ограничивает использование венгерского языка полностью", такое ограничение противоположно всем европейским нормам. "Если говорим о приготовлениях, то хорошо, если такая встреча состоится, чтобы в этом деле тоже были бы шаги, это бы придало встрече смысл. Идут технические переговоры, мы смотрим, изменилась ли точка зрения украинской стороны в этих вопросах изменилась, и если да, готовы к обсуждению, когда состоится встреча", - сказал Гуйяш. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20230224/psikhoz-1854181365.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853859727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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