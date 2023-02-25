https://ria.ru/20230225/utechka-1854227910.html

В порту Сахалина произошла утечка метана на судне

В порту Сахалина произошла утечка метана на судне - РИА Новости, 25.02.2023

В порту Сахалина произошла утечка метана на судне

Утечка метана произошла из емкости на судне в порту на юге Сахалина, специалисты перекрыли газ и приступили к снятию контейнера с судна. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T07:20

2023-02-25T07:20

2023-02-25T07:20

происшествия

сахалин

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев – РИА Новости. Утечка метана произошла из емкости на судне в порту на юге Сахалина, специалисты перекрыли газ и приступили к снятию контейнера с судна. "Прошедшей ночью на контейнеровозе "Феско Татарстан", стоящем у четвертого причала в Северном порту Корсаковского порта, обнаружена утечка метана из подрывного клапана емкости с газом. От места происшествия до административного здания порта - 300 метров, до жилых домов - 900 метров", - говорится в телеграм-канале правительства Сахалинской области. По информации пресс-службы, специалисты принимают меры по ликвидации утечки, на месте происшествия выставлено оцепление. Технические работы на прилегающем участке порта участке порта прекращены. По уточненной информации пресс-службы регионального главка МЧС России, утечка метана произошла из специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. По данным пресс-службы, с судна эвакуирован экипаж в количестве 17 человек. "Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера", - приводит правительство слова руководителя агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анны Михеевой. После спуска контейнера с судна будет принято решение о ремонтных работах либо перекачке газа в другую емкость.

https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853457276.html

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сахалинская область

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происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)