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В порту Сахалина произошла утечка метана на судне - РИА Новости, 25.02.2023
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В порту Сахалина произошла утечка метана на судне
В порту Сахалина произошла утечка метана на судне - РИА Новости, 25.02.2023
В порту Сахалина произошла утечка метана на судне
Утечка метана произошла из емкости на судне в порту на юге Сахалина, специалисты перекрыли газ и приступили к снятию контейнера с судна. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T07:20
2023-02-25T07:20
происшествия
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев – РИА Новости. Утечка метана произошла из емкости на судне в порту на юге Сахалина, специалисты перекрыли газ и приступили к снятию контейнера с судна. "Прошедшей ночью на контейнеровозе "Феско Татарстан", стоящем у четвертого причала в Северном порту Корсаковского порта, обнаружена утечка метана из подрывного клапана емкости с газом. От места происшествия до административного здания порта - 300 метров, до жилых домов - 900 метров", - говорится в телеграм-канале правительства Сахалинской области. По информации пресс-службы, специалисты принимают меры по ликвидации утечки, на месте происшествия выставлено оцепление. Технические работы на прилегающем участке порта участке порта прекращены. По уточненной информации пресс-службы регионального главка МЧС России, утечка метана произошла из специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. По данным пресс-службы, с судна эвакуирован экипаж в количестве 17 человек. "Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера", - приводит правительство слова руководителя агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анны Михеевой. После спуска контейнера с судна будет принято решение о ремонтных работах либо перекачке газа в другую емкость.
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происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:20 25.02.2023
 
В порту Сахалина произошла утечка метана на судне

В порту на юге Сахалина произошла утечка метана на контейнеровозе "Феско Татарстан"

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкТеплоход "Павел Леонов", обслуживающий линию Сахалин-Курилы у причала порта Корсаков
Теплоход Павел Леонов, обслуживающий линию Сахалин-Курилы у причала порта Корсаков - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Теплоход "Павел Леонов", обслуживающий линию Сахалин-Курилы у причала порта Корсаков. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев – РИА Новости. Утечка метана произошла из емкости на судне в порту на юге Сахалина, специалисты перекрыли газ и приступили к снятию контейнера с судна.
"Прошедшей ночью на контейнеровозе "Феско Татарстан", стоящем у четвертого причала в Северном порту Корсаковского порта, обнаружена утечка метана из подрывного клапана емкости с газом. От места происшествия до административного здания порта - 300 метров, до жилых домов - 900 метров", - говорится в телеграм-канале правительства Сахалинской области.
По информации пресс-службы, специалисты принимают меры по ликвидации утечки, на месте происшествия выставлено оцепление. Технические работы на прилегающем участке порта участке порта прекращены.
По уточненной информации пресс-службы регионального главка МЧС России, утечка метана произошла из специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн.
"Емкость находится на верхней палубе судна и окружена пустыми контейнерами. Выгрузка емкости и контейнеров с судна невозможна по соображениям безопасности. Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, с судна эвакуирован экипаж в количестве 17 человек.
"Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера", - приводит правительство слова руководителя агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анны Михеевой.
После спуска контейнера с судна будет принято решение о ремонтных работах либо перекачке газа в другую емкость.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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ПроисшествияСахалинСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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