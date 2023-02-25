14:24 25.02.2023 (обновлено: 15:24 25.02.2023)
В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего дорогу на Москву
В Twitter высмеяли главу Минобороны Украины Резникова, спросившего дорогу на Москву
Министр обороны Украины Резников из танка Leopard
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после появления видео, на котором он вылезает из немецкого танка Leopard.
На опубликованных кадрах украинский чиновник по-польски спрашивает, как доехать до Москвы.
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"Я почти уверен, что он будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям", — написал один из комментаторов.
"Украине понадобилась бы вся НАТО, чтобы добраться до Москвы", — отметил другой.
"Есть причины, по которым все дороги в Москву заканчиваются в Берлине", — поддержал третий.
"Американский налогоплательщик платит деньги за такие шутки? Министр обороны снимает видео, а Зеленский фотографируется где-то в другом месте", — обратил внимание еще один пользователь.
"Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад", — подытожили читатели.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о передаче Украине первой партии танков Leopard 2А4.
В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст украинской армии Leopard 2, и разрешило поставки немецких танков другим странам, у которых они есть.
В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст украинской армии Leopard 2, и разрешило поставки немецких танков другим странам, у которых они есть.
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