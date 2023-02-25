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В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего дорогу на Москву - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854275101.html
В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего дорогу на Москву
В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего дорогу на Москву - РИА Новости, 25.02.2023
В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего дорогу на Москву
Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после появления видео, на котором он вылезает из немецкого танка Leopard. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:24
2023-02-25T15:24
в мире
украина
алексей резников
нато
специальная военная операция на украине
матеуш моравецкий
польша
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после появления видео, на котором он вылезает из немецкого танка Leopard. На опубликованных кадрах украинский чиновник по-польски спрашивает, как доехать до Москвы."Я почти уверен, что он будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям", — написал один из комментаторов."Украине понадобилась бы вся НАТО, чтобы добраться до Москвы", — отметил другой."Американский налогоплательщик платит деньги за такие шутки? Министр обороны снимает видео, а Зеленский фотографируется где-то в другом месте", — обратил внимание еще один пользователь. "Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад", — подытожили читатели.Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о передаче Украине первой партии танков Leopard 2А4.В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст украинской армии Leopard 2, и разрешило поставки немецких танков другим странам, у которых они есть.
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854232338.html
https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854260830.html
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в мире, украина, алексей резников, нато, матеуш моравецкий, польша
В мире, Украина, Алексей Резников, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Матеуш Моравецкий, Польша
14:24 25.02.2023 (обновлено: 15:24 25.02.2023)
 
В Сети высмеяли министра обороны Украины, спросившего дорогу на Москву

В Twitter высмеяли главу Минобороны Украины Резникова, спросившего дорогу на Москву

© Militarnyi/YoutubeМинистр обороны Украины Резников из танка Leopard
Министр обороны Украины Резников из танка Leopard
© Militarnyi/Youtube
Министр обороны Украины Резников из танка Leopard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра обороны Украины Алексея Резникова после появления видео, на котором он вылезает из немецкого танка Leopard.
На опубликованных кадрах украинский чиновник по-польски спрашивает, как доехать до Москвы.
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"Я почти уверен, что он будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям", — написал один из комментаторов.
"Украине понадобилась бы вся НАТО, чтобы добраться до Москвы", — отметил другой.
"Есть причины, по которым все дороги в Москву заканчиваются в Берлине", — поддержал третий.
"Американский налогоплательщик платит деньги за такие шутки? Министр обороны снимает видео, а Зеленский фотографируется где-то в другом месте", — обратил внимание еще один пользователь.
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"Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад", — подытожили читатели.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о передаче Украине первой партии танков Leopard 2А4.

В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст украинской армии Leopard 2, и разрешило поставки немецких танков другим странам, у которых они есть.
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