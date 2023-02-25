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Медведев уточнил, сколько США потратили на военную помощь Киеву - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854247978.html
Медведев уточнил, сколько США потратили на военную помощь Киеву
Медведев уточнил, сколько США потратили на военную помощь Киеву - РИА Новости, 25.02.2023
Медведев уточнил, сколько США потратили на военную помощь Киеву
Общий объем американской военной помощи Украине в ближайшее время достигнет порядка 50 миллиардов долларов без учета европейских "передач", заявил зампред... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:33
2023-02-25T11:33
специальная военная операция на украине
экономика
украина
америка
дмитрий медведев
нато
евросоюз
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Общий объем американской военной помощи Украине в ближайшее время достигнет порядка 50 миллиардов долларов без учета европейских "передач", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В статье в журнале "Национальная оборона" он отметил, что объем западных поставок летальных видов вооружения киевскому режиму задолго до момента спецоперации достиг астрономических сумм: с 2014 года по 25 января 2023 года, по открытым данным конгресса США, обязательства Америки по оказанию Украине всех видов военной помощи уже составили почти 30 миллиардов долларов. "Общий объем "целевого пакета" американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 миллиардов – и это без учета европейских "передач", - написал Медведев. Львиная доля поставок, по его словам, пришлась на период спецоперации, но интенсивная отправка вооружений на Украину началась уже с августа 2021 года. "За время спецоперации Украина получила из Америки более чем достаточно, чтобы максимально затянуть военные действия. В том числе не менее 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 8 систем ПВО/ПРО NASAMS, 31 танк М1, 45 танков Т-72В, 109 БМП "Брэдли", 300 БТР М113 и 90 БТР "Страйкер", более 1600 ПЗРК "Стингер", свыше 8500 ПТРК "Джавелин" и более 50 тысяч других противотанковых систем", - отметил Медведев. Плюс к этому американская администрация санкционировала поставки американского вооружения и военной техники из некоторых стран-участниц НАТО и ЕС на сумму более 13 миллиардов долларов, добавил он.
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854246487.html
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экономика, украина, америка, дмитрий медведев, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Америка, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз
11:33 25.02.2023
 
Медведев уточнил, сколько США потратили на военную помощь Киеву

Медведев: общий объем военной помощи США Киеву приблизился к 50 миллиардам долларов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Общий объем американской военной помощи Украине в ближайшее время достигнет порядка 50 миллиардов долларов без учета европейских "передач", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье в журнале "Национальная оборона" он отметил, что объем западных поставок летальных видов вооружения киевскому режиму задолго до момента спецоперации достиг астрономических сумм: с 2014 года по 25 января 2023 года, по открытым данным конгресса США, обязательства Америки по оказанию Украине всех видов военной помощи уже составили почти 30 миллиардов долларов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
11:21Специальная военная операция на Украине
Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину
"Общий объем "целевого пакета" американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 миллиардов – и это без учета европейских "передач", - написал Медведев.
Львиная доля поставок, по его словам, пришлась на период спецоперации, но интенсивная отправка вооружений на Украину началась уже с августа 2021 года.
"За время спецоперации Украина получила из Америки более чем достаточно, чтобы максимально затянуть военные действия. В том числе не менее 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 8 систем ПВО/ПРО NASAMS, 31 танк М1, 45 танков Т-72В, 109 БМП "Брэдли", 300 БТР М113 и 90 БТР "Страйкер", более 1600 ПЗРК "Стингер", свыше 8500 ПТРК "Джавелин" и более 50 тысяч других противотанковых систем", - отметил Медведев.
Плюс к этому американская администрация санкционировала поставки американского вооружения и военной техники из некоторых стран-участниц НАТО и ЕС на сумму более 13 миллиардов долларов, добавил он.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Деньги в помощь Украине не покидают США, заявил племянник Джона Кеннеди
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаАмерикаДмитрий МедведевНАТОЕвросоюз
 
 
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