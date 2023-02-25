https://ria.ru/20230225/ukraina-1854247978.html

Медведев уточнил, сколько США потратили на военную помощь Киеву

Медведев уточнил, сколько США потратили на военную помощь Киеву - РИА Новости, 25.02.2023

Медведев уточнил, сколько США потратили на военную помощь Киеву

Общий объем американской военной помощи Украине в ближайшее время достигнет порядка 50 миллиардов долларов без учета европейских "передач", заявил зампред... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:33

2023-02-25T11:33

2023-02-25T11:33

специальная военная операция на украине

экономика

украина

америка

дмитрий медведев

нато

евросоюз

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Общий объем американской военной помощи Украине в ближайшее время достигнет порядка 50 миллиардов долларов без учета европейских "передач", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В статье в журнале "Национальная оборона" он отметил, что объем западных поставок летальных видов вооружения киевскому режиму задолго до момента спецоперации достиг астрономических сумм: с 2014 года по 25 января 2023 года, по открытым данным конгресса США, обязательства Америки по оказанию Украине всех видов военной помощи уже составили почти 30 миллиардов долларов. "Общий объем "целевого пакета" американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 миллиардов – и это без учета европейских "передач", - написал Медведев. Львиная доля поставок, по его словам, пришлась на период спецоперации, но интенсивная отправка вооружений на Украину началась уже с августа 2021 года. "За время спецоперации Украина получила из Америки более чем достаточно, чтобы максимально затянуть военные действия. В том числе не менее 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 8 систем ПВО/ПРО NASAMS, 31 танк М1, 45 танков Т-72В, 109 БМП "Брэдли", 300 БТР М113 и 90 БТР "Страйкер", более 1600 ПЗРК "Стингер", свыше 8500 ПТРК "Джавелин" и более 50 тысяч других противотанковых систем", - отметил Медведев. Плюс к этому американская администрация санкционировала поставки американского вооружения и военной техники из некоторых стран-участниц НАТО и ЕС на сумму более 13 миллиардов долларов, добавил он.

https://ria.ru/20230225/ukraina-1854246487.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850066431.html

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Ольга Фомченкова

экономика, украина, америка, дмитрий медведев, нато, евросоюз