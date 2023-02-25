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Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854246487.html
Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину
Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину - РИА Новости, 25.02.2023
Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину
Цель коллективного Запада - одолеть Россию чужими руками - видимо, оправдывает для них любые расходы, а на страдающих от этого конфликта простых украинцев и... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:21
2023-02-25T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий медведев
сша
украина
пентагон
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цель коллективного Запада - одолеть Россию чужими руками - видимо, оправдывает для них любые расходы, а на страдающих от этого конфликта простых украинцев и европейцев им "плевать с высокой колокольни", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам Медведева, "Украине с барских плеч пожаловали такое количество боевой техники", что некоторые европейские министерства обороны "всерьез начали сетовать на опустевшие склады". "Самим не хватает, чтоб проводить учения и стрельбы. Да и американские военные не в восторге", - написал он. Медведев привел вывод аналитиков центра CSIS о том, что "Пентагон передал Киеву очень много оружия и военной техники, исчерпав собственные запасы по ряду позиций". "Количество ПТРК "Джавелин", отправленных Киеву, на август 2022 года превысило семилетний объем их производства в США. "Стингеров" туда завезли столько же, сколько за те же семь лет – всем прочим покупателям американских вооружений", - написал он.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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в мире, дмитрий медведев, сша, украина, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Медведев, США, Украина, Пентагон
11:21 25.02.2023
 
Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину

Медведев: цель Запада одолеть Россию чужими руками, видимо, оправдывает любые расходы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цель коллективного Запада - одолеть Россию чужими руками - видимо, оправдывает для них любые расходы, а на страдающих от этого конфликта простых украинцев и европейцев им "плевать с высокой колокольни", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Но цель – одолеть Россию чужими руками – видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни", - написал он в статье в журнале "Национальная оборона".
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По словам Медведева, "Украине с барских плеч пожаловали такое количество боевой техники", что некоторые европейские министерства обороны "всерьез начали сетовать на опустевшие склады".
"Самим не хватает, чтоб проводить учения и стрельбы. Да и американские военные не в восторге", - написал он.
Медведев привел вывод аналитиков центра CSIS о том, что "Пентагон передал Киеву очень много оружия и военной техники, исчерпав собственные запасы по ряду позиций".
"Количество ПТРК "Джавелин", отправленных Киеву, на август 2022 года превысило семилетний объем их производства в США. "Стингеров" туда завезли столько же, сколько за те же семь лет – всем прочим покупателям американских вооружений", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевСШАУкраинаПентагон
 
 
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