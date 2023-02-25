https://ria.ru/20230225/ukraina-1854246487.html

Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину

Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину - РИА Новости, 25.02.2023

Медведев объяснил, почему Запад тратит миллиарды на Украину

Цель коллективного Запада - одолеть Россию чужими руками - видимо, оправдывает для них любые расходы, а на страдающих от этого конфликта простых украинцев и... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:21

2023-02-25T11:21

2023-02-25T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий медведев

сша

украина

пентагон

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цель коллективного Запада - одолеть Россию чужими руками - видимо, оправдывает для них любые расходы, а на страдающих от этого конфликта простых украинцев и европейцев им "плевать с высокой колокольни", заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам Медведева, "Украине с барских плеч пожаловали такое количество боевой техники", что некоторые европейские министерства обороны "всерьез начали сетовать на опустевшие склады". "Самим не хватает, чтоб проводить учения и стрельбы. Да и американские военные не в восторге", - написал он. Медведев привел вывод аналитиков центра CSIS о том, что "Пентагон передал Киеву очень много оружия и военной техники, исчерпав собственные запасы по ряду позиций". "Количество ПТРК "Джавелин", отправленных Киеву, на август 2022 года превысило семилетний объем их производства в США. "Стингеров" туда завезли столько же, сколько за те же семь лет – всем прочим покупателям американских вооружений", - написал он.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230224/slabost-1854037187.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, сша, украина, пентагон